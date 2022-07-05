Venedik Deniz Savaşı önemi ve özeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Venedik Deniz Savaşı Önemi ve Özeti - Venedik Savaşları Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları
ABONE OL

Venedik Deniz Savaşı önemi ve özeti! Venedik Savaşları tarihi, nedenleri, sonuçları ve tarafları

Uzun yıllar boyu Akdeniz; Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında çok çetin mücadelelere sahne olmuştur. Osmanlı Devleti’nin denizlerde de büyük bir güç olma iddiası ve Venedik’in Akdeniz’deki kontrolü, bu iki devletin donanmalarını sık sık karşı karşıya getirmiştir. 15.yy’dan başlayarak 18.yy’a kadar süren Venedik Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? İlk Osmanlı Venedik Deniz Savaşı’nın adı nedir? Venedik Savaşları Tarihi ile ilgili tüm bilgileri derlediğimiz yazımızı sizler için hazırladık.

Venedik Deniz Savaşı Önemi ve Özeti - Venedik Savaşları Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları
Venedik Deniz Savaşı önemi ve özeti
0:00 / 0:00

İşte, Venedik Deniz Savaşı önemi ve özeti, Venedik Savaşları tarihi, nedenleri sonuçları ve tarafları hakkında tüm detaylar…

Venedik Deniz Savaşları Özeti

Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında üç asır boyunca birçok savaş yaşanmıştır. Akdeniz’e hâkim olmanın aynı zamanda ticaret yollarına hâkim olmak anlamına geldiği düşünüldüğünde, iki devletin de Akdeniz üzerinde hâkimiyet kurma amacıyla karşı karşıya gelmeleri elbette ki kaçınılmazdır.

Şimdi gelin, iki devlet arasında yaşanan bu savaşlara bir göz atalım.

1416 Osmanlı – Venedik Deniz Savaşı:

1416 senesinde gerçekleşen bu savaş, Osmanlı Devleti’nin ilk deniz savaşı olması açısından büyük önem taşımaktadır. 1. Mehmed önderliğinde ve Çalı Bey komutasında olan Osmanlı donanması bu savaşı kaybetmiştir. 1416 tarihindeki bu ilk Osmanlı Venedik deniz savaşının adı, Gelibolu Muharebesi ya da Çalı Bey Savaşı olarak tarihi kaynaklarda geçmektedir.

1422 – 1430 Selanik Kuşatması

Tarihteki bir diğer Osmanlı Venedik mücadelesine sahne olan savaş ise Selanik’in kuşatılmasıdır. 1422 ile 1430 yılları arası süren savaşın neticesinde Selanik, I. Murad tarafından zapt edilmiştir.

1463 – 1479 Osmanlı Venedik Savaşları

Savaş, Osmanlı Devleti’nin Ege adalarını ele geçirmesi üzerine başlamış ve 16 yıl sürmüştür. Savaşın sonunda iki devlet arasında bir barış antlaşması imzalanmış ve Eğriboz’un da dâhil olduğu birçok ada Osmanlı Devleti hâkimiyetine geçmiştir.

1499 – 1503 Osmanlı Venedik Savaşı

Fatih Sultan Mehmed döneminden sonra gerçekleşen ilk Osmanlı Venedik savaşıdır. Modon Kuşatması (1500), Modon Deniz Muharebesi (1500) ve Dıraç Kuşatması’na (1501) sahne olan Osmanlı Venedik Savaşı sonuçları açısından büyük bir önem ifade etmektedir. Yapılan bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmış; Modon ve Dıraç kaleleri Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

1537 – 1540 Osmanlı Venedik Savaşı

1537 ile 1540 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı Venedik Savaşı dendiği zaman, akla ilk gelen Preveze Deniz Savaşı olacaktır. 1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması ile Andre Doria komutasında Haçlı Donanması arasında gerçekleşen savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

Venedik Savaşı Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin kesin galibiyeti ile sonuçlanan Venedik Savaşı’nın nedenleri şunlardır:

  • Korfo Adası’nın Osmanlı Devleti tarafından kuşatılması
  • Akdeniz ve Ege’deki Osmanlı üstünlüğünün sona erdirilmek istenmesi

Venedik Savaşı Sonuçları

1537 - 1540 Venedik Savaşı’nın sonuçları aynı zamanda kazanılan Preveze Deniz Savaşı’nın da sonuçlarını oluşturur.

  • Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyeti kesinleşmiştir.
  • Akdeniz bir Türk Gölü haline gelmiştir.
  • Venedik Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.
  • Osmanlı donanması, Akdeniz’in en güçlü donanması konumuna gelmiştir.

Venedik Savaşı Önemi

Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanan ve 1537 ile 1540 yılları arasında gerçekleşen Venedik Savaşı’nın önemi, Preveze Deniz Savaşı sonrası kazanılan zaferden ileri gelmektedir. 1538 yılında kazanılan galibiyet sonrası Akdeniz Türk hâkimiyetine girmiştir. Bu sayede, bölgedeki korsancılık faaliyetleri engellenmiş olup Akdeniz emniyetli bir yer haline gelmiştir.

Venedik Savaşı Hangi Padişah Döneminde Yapılmıştır?

1537 – 1540 yılları arası süren ve sonunda Osmanlı Devleti’nin kazandığı Venedik Savaşı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Ayrıca bu savaş, Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen ilk Osmanlı – Venedik savaşıdır.

1570 – 1573 Osmanlı Venedik Savaşı

1570 yılında Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethetmesi üzerine, Venedik önderliğinde bir kutsal ittifak oluşturuldu. 1571’de Osmanlı donanması ile Haçlı donanmasını Akdeniz’de karşı karşıya getiren İnebahtı Savaşı’nı Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Osmanlı donanması bu savaşta ağır kayıplar vermiş ve Akdeniz’de büyük bir itibar kaybı yaşamıştır.

1645 – 1669 Girit Savaşı

Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti ve müttefikleri arasında gerçekleşen ve 22 yıl süren savaşın sonunda Girit, Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

1683 – 1699 Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşları

2. Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, içlerinde Venedik’in de bulunduğu bir grup Avrupa ülkesi Osmanlı Devleti’ne karşı harekete geçmişlerdir. 16 yıl boyunca birçok muharebenin yaşandığı savaşı, Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Savaş sonrası 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması’yla birlikte Balkanlar ve Orta Avrupa’daki Osmanlı üstünlüğü sona ermiştir.

1715 – 1718 Osmanlı – Avusturya – Venedik Savaşı

1699 yılında gerçekleşen Karlofça Antlaşması sonrası kaybettiği yerleri geri almak isteyen Osmanlı Devleti’nin mağlup olduğu bir savaştır. Savaş sonrası, 1718 yılında imzalan Pasarofça Antlaşması’yla birlikte Belgrad kaybedilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İznik'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Oldu? - İznik Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?
GÜNDEM İznik'in Fethi
1. Kosova Savaşı Önemi ve Özeti - Kosova Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları
GÜNDEM 1. Kosova Savaşı önemi ve özeti
İzmit'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Oldu? - İzmit Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?
GÜNDEM İzmit'in Fethi
Edirne'nin Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında ve Hangi Savaşla Oldu? - Edirne Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?
GÜNDEM Edirne'nin fethi
Erkan Petekkaya nereli ve kimdir? Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya kaç yaşında, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı?
GÜNDEM Erkan Petekkaya kimdir?
Aile destek paketi ne zaman ve ne kadar ödenecek? 2022 Aile destek programı sonucu ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Aile destek paketi ne zaman ve ne kadar ödenecek?
İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak, sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz İSKİ arıza su kesinti sorgulama
GÜNDEM İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
Kuzeni ile tartıştı, balkondan düştü
GÜNDEM Kuzeni ile tartıştı, balkondan düştü
Son dakika: Sarallar operasyonuyla ilgili ünlü isimler emniyete çağırıldı
GÜNDEM Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Ordu'da korkunç olay! Gürültü yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti! - Haberler
GÜNDEM Gürültü tartışmasında çifte infaz!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.