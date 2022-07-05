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1. Kosova Savaşı önemi ve özeti! Kosova Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve tarafları

Osmanlı Devleti’nin Rumeli coğrafyasında gerçekleştirdiği önemli mücadelelerden biri de 1. Kosova Savaşı ya da 1. Kosova Meydan Muharebesi’dir. Balkanlardaki ilerleyişin ve güçlü bir Balkan devleti olma yolunun güçlü adımlarından biri olan 1. Kosova Savaşı hangi padişah döneminde oldu? 1. Kosova Savaşı nerede yapıldı? Tüm bunların yanında Kosova Savaşı özeti başlığı altında, savaşın seyriyle ilgili bilgileri de bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık.

1. Kosova Savaşı Önemi ve Özeti - Kosova Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları
1. Kosova Savaşı önemi ve özeti
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Balkan Krallıklarını, Osmanlı Devletine karşı birleştiren Kosova Savaşı kimler arasında yapılmıştır? 1. Kosova Savaşı’nın önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Kosova Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

1. Kosova Savaşı ya da 1. Kosova Meydan Muharebesi; 1. Murad önderliğindeki Osmanlı Devleti ile Sırp kumandan Lazar Hrebelyanoviç önderliğindeki Sırp, Hırvat, Arnavut, Leh, Macar ve Çeklerden oluşan Haçlı kuvvetleri arasında yapılmıştır. Sonunda Osmanlı Devleti’nin kazandığı 1. Kosova Savaşı’nın tarihi, 1389’dur.

Kosova Savaşı Özeti

1355 tarihinde Sırbistan Krallığı, Stephan Duşan’ın ölümü sonrası parçalanmıştı. Sırbistan Krallığı’nın parçalanması sonrası, bölgede irili ufaklı birçok prenslik kurulmuştu. Kurulan bu prensliklerden birinin kralı olan Lazar Hrebelyanoviç, bölgenin en önemli güçlerinden biri haline gelmişti.

1371 tarihindeki Çirmen Savaşı sonrasında, Osmanlı Devleti’nin bölgedeki etkinliğinin artıyor olmasından rahatsız olan Lazar, Boşnak Prensliğiyle bir ittifak kurdu. 1386 yılında kurulan bu Sırp – Boşnak ittifakı ile Osmanlı Devleti Ploşnnik’te karşı karşıya geldi. Ploşnik Muharebesi ismiyle tarihte yer alan savaşı Osmanlı Devleti kaybetti.

Osmanlı Devleti’ne karşı kazanılan bu zafer, Balkanlardaki Osmanlı karşıtı ittifakı daha da genişletti. Osmanlı Devleti’nin balkanlardaki ilerleyişi, Manastır ve Niş gibi iki önemli merkezi ele geçirmiş olması; bu ittifakı, amacı Osmanlıları Balkanlardan söküp atmak olan bir Haçlı ittifakı haline getirmişti.

Tarihler 15 Haziran 1389’u gösterdiğinde iki ordu Kosova’da karşı karşıya geldi. İlk okçu saldırıları, arkasından, Osmanlı piyadelerinin de devreye girmesiyle; 1 gün boyunca süren meydan muharebesinde Haçlı orduları büyük bir bozguna uğradı.

Kosova Savaşı Nedenleri

  • 1371 yılında meydana gelen Çirmen Savaşı’nın Osmanlı Devleti galibiyetiyle sonuçlanması
  • Balkanlardaki Osmanlı İlerleyişinin ve Balkanların Türkleşmesinin önüne geçilmek istenmesi
  • 1386 Ploşnik Savaşı sonrası umutlanan Balkan Prenslikleri’nin Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atmak istemeleri
  • Manastır ve Niş’in Osmanlı egemenliği altına girmiş olması

Kosova Savaşı Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin Balkan hâkimiyeti açısından, tarihte önemli bir yeri olan Kosova Savaşı’nın sonuçları şunlardır:

  • Balkanlardaki prensliklerin Osmanlı Devleti karşısındaki direnci kırılmıştır.
  • Osmanlı Devleti, Balkanların güney bölgesine yerleşmiştir.
  • Sırplar Osmanlı üstünlüğünü kabul etmişlerdir ve bölgedeki Türk varlığı kesinlik kazanmıştır
  • Sırp Krallığı vergiye bağlanmıştır.
  • Sırp komutan Lazar Hrebelyanoviç hayatını kaybetmiştir.
  • Murad şehit düşmüştür.
  • Kosova Savaşı sonrası şehit düşen 1. Murad’a ‘’Hüdavendigar’’ unvanı verilmiştir

1. Kosova Savaşı Önemi

Hem Sırplar hem de Osmanlı Devleti açısından ortaya çıkan sonuçlar, 1. Kosova Savaşı’nın önemini daha da arttırmaktadır. 1. Kosova Savaşı sonrası alınan galibiyet, Osmanlı Devleti için Balkanlardaki Türk hâkimiyetinin yerleşmesi anlamına geliyordu. Bölge prensliklerinin direncinin kırılması, bölgeye gerçekleşecek olan Türk iskânının önündeki en büyük engeli de kaldırmıştı.

Ayrıca savaş sonrasında Milos Obiliç adındaki bir Sırp, Müslüman olma bahanesiyle 1. Murad’a yaklaşarak Osmanlı hükümdarını şehit etmiştir. Bu elim hadise, Sırplar tarafından bir kahramanlık hikâyesine dönüştürülmüş ve asırlar boyu sürecek olan Sırp milliyetçiliğinin temel noktası olarak destansılaştırılmıştır.

1. Kosova Savaşı sonrası şehit düşen 1. Murad’ın cenazesi, Bursa’ya nakledilmiştir. Hükümdar’ın ebedi istirahatgahı; Bursa’nın Çekirge semtindeki, Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi çatısı altında bulunmaktadır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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