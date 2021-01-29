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Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırmada son günler! Vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı

2020 vergi borcu yapılandırma 2021 Ocak sonuna kadar uzatılmıştı. Vergi borcu yapılandırma için son günlere girildi. Vergi borcu yapılandırma ve vergi borcu ödeme işlemleri interaktif vergi dairesinden yapılabiliyor. Peki Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte Vergi borcu yapılandırma e-Devlet başvuru ekranı 2020...

Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırmada son günler! Vergi borcu yapılandırma başvuru ekran

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),7256 Sayılı Kanunda belirtilen vergi borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerektiğini bildirdi. Vergi borcu yapılandırması yapabilmek için e-Devlet şifresi gerekiyor. E-Devlet şifresi ve TC kimlik numaranızla İnteraktif Vergi Dairesine bağlanarak vergi borcu yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz. Peki E-Devlet vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte 7256 vergi borçları, KYK, SGK, BAĞKUR borç yapılandırma ekranı...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Vergi borcu yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek. Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.

7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek olan vergi borcu yapılandırma işlemleri ile ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak.

VERGİ BORCU SORGULAMA

Yapılandırma ekranını açtıktan sonra sayfanın en altında bulunan menüden, "başvuru formu" ekranına tıklanması gerekecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İÇİN TIKLAYIN

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN BAŞVURUYA GEREK YOK

Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak.

Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI İLK TAKSİT NE ZAMAN?

Yapılandırılan tutarı peşin ödemek isteyenler, ödemeyi 1 Mart 2021 tarihine kadar yapabilecekler. Taksit seçeneğini tercih edenler de ilk taksiti bu tarihe kadar ödeyecekler. SGK'ya olan borçlar ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenecek.

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