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Vergi borcu yapılandırma teklifi Meclis'te! Başvurularda son tarih belli oldu

Kamu borçlarının yapılandırmasıyla ilgili düzenleme Meclis'e sunuldu. Düzenleme kapsamında vergi ve prim borçlarından trafik cezalarına kadar geniş bir çerçevede kamuya olan ancak ödenmelerinin yapılandırılması yer alıyor. Öte yandan borç yapılandırma son tarih belli oldu. Peki, borç yapılandırma son tarih ne zaman? Vergi borcu yapılandırma kimleri kapsayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

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  • Vergi borcu yapılandırma teklifi Meclis'te! Kİmler yararlanacak? SSK, KYK kredi borcu ve trafik cezası borç yapılandırma son tarih belli oldu!

    Kamu borçlarına yapılandırma geliyor. Düzenlme Meclis başkanlığına sunuldu. Düzenlemeyle birlikte tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırma düzenlemsinde yer almayan adli para cezaları, tüm idari para cezaları, KYK kredisi borçları, SGK sigorta primi, işsizlik sigortası primi borçları yapılandırılacak. Peki, borç yapılandırma son tarih ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
  • Vergi borcu yapılandırma teklifi Meclis'te! Kİmler yararlanacak? SSK, KYK kredi borcu ve trafik cezası borç yapılandırma son tarih belli oldu!

    BORÇ YAPILANDIRMA NE DEMEK?

    Vatandaşların kamuya olan borç, prim,öğrenim kredisi ve cezaların bir kısmının veya faizlerinin veya faizlerinin bir kısmının silinip yeniden taksitlendirilip düzenlenmesine borç yapılandırma denir.
  • Vergi borcu yapılandırma teklifi Meclis'te! Kİmler yararlanacak? SSK, KYK kredi borcu ve trafik cezası borç yapılandırma son tarih belli oldu!

    BORÇ YAPLANDIRMA SON BAŞVURU TARİHİ

    AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracağını ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeyebileceğini söyledi.

     

     
  • Vergi borcu yapılandırma teklifi Meclis'te! Kİmler yararlanacak? SSK, KYK kredi borcu ve trafik cezası borç yapılandırma son tarih belli oldu!

    BORÇLAR KAÇ YILDA TAHSİS EDİLECEK

    Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinin mayısta başlayacağını ifade eden Elitaş, "Bu teklifte vatandaşlarımızın uzun taksit süresi isteğini de yerine getiriyoruz. Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda tahsil edilecek. Bugüne kadar yapılandırmalarımızda 36 ay şeklindeydi." dedi.

     
  • Vergi borcu yapılandırma teklifi Meclis'te! Kİmler yararlanacak? SSK, KYK kredi borcu ve trafik cezası borç yapılandırma son tarih belli oldu!

    BORÇ YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

    Elitaş, teklifle, sürücülerin ceza puanlarının belirli şartlarda silinmek suretiyle kişilerin tekrar ehliyet almalarının sağlandığını belirterek "Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. 2,5 milyona yakın vatandaşımız ehliyetinin belirli bir süre ile alıkonulması işlemi de bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik cezalarının puanlarını silmiş oluyoruz." diye konuştu.

     

     
  • Vergi borcu yapılandırma teklifi Meclis'te! Kİmler yararlanacak? SSK, KYK kredi borcu ve trafik cezası borç yapılandırma son tarih belli oldu!

    KYK BORÇLARINA YAPILANDIRMA

    KYK kredi borçlarıyla ilgili de düzenleme yapıldığını aktaran Elitaş şöyle bilgi paylaştı:

     

     

    "Öğrenim kredisindeki sildiğimiz borçların tamamı 27 milyar liraydı. Bu düzenleme yapılırken vergi dairelerine takipli olan borçlardaki endeks tutarlarını ve bunlara isabet eden gecikme zamlarını da sildik. Şimdi de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'na geçici bir madde ekliyoruz. Geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunanların asıllarını vade tarihleriyle son değişiklikleri yaptığımız 7420 sayılı kanunun yayım tarihi olan 9 Kasım 2022 tarihi dahil olmak üzere gecikme zammı, yurt içi ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacakları da siliyoruz."

     

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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