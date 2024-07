Vincenzo Montella: İlk hedefimiz çeyrek finali kazanmak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, harika bir takım ruhuyla mücadele ettiklerini ve tüm oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Mert'in harika kurtarışları oldu. Takım için, ülke için, kalecimiz adına mutluyum. Bu oluşturduğum grup adına mutluyum. Mert’i de tebrik ediyorum. İşi o zaten, gol kurtarmak. Son dakikalarda bu kurtarışı yaptı. Takım ruhu inanılmazdı. Bu takım ruhunu sahaya yansıttıkları için takımı tebrik ediyorum. Tüm ülke için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Montella, Arda'nın performansıyla ilgili gelen bir soruyu, "Arda harika bir performans sergiledi. Farklı bir şey yapmak durumunda kaldı. Takım için çok çalıştı, daha önce hiç görmediğim kadar çok koştu. Bundan da gurur duyması gerekir. Takım için oynadı. Takıma fiziksel olarak da yardımcı oldu. Biraz da fiziksel kapasitesini geliştirmesini düşünüyoruz. Kendisini tebrik ediyorum." şeklinde yanıtladı.

Montella, yabancı bir basın mensubunun, "Türk futbolunda en büyük başarıları yakalayan Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi efsaneler arasına adınızı yazdırdınız. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Çok düşünmedim bu konuyu. Eğer bu iki efsane isimle kıyaslanıyorsam on yıllarca Türk futbol tarihi yazmış kişiler, ben bundan ancak mutlu olurum. Bu iki isim Türk futbolunun iki temel taşı. Fatih’i yakından tanıyorum, birbirimizi sayar ve severiz. Birkaç ay önce bir araya gelme fırsatımız oldu. Bana büyük ilgisi oldu. Adanalı bu nedenle kendisine daha da yakınım. Fiorentina’da ve Milan’da hocalık yaptım, o da iki takımda çalıştı, Adanalı, Adana’da çalıştım. Türk futbol tarihi adına tarih yazmış biri, bu nedenle gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

Türk taraftarların kendilerine büyük destek verdiğinin altını çizen Montella, "Tutkulu ve büyük sevgi gösteriyorlar. Burada Almanya’da bulunan Türk taraftarlarını ve dünyadaki her Türk'ü mutlu ettiysek bundan mutluluk duyuyorum. Bu desteği her zaman hissediyoruz ancak bu hayalleri ilk günden itibaren sıkı çalışırsanız gerçekleştirebilirsiniz. İlk günden itibaren bunu yapıyoruz. Bugün kutlamamızı yapacağız ama yarından itibaren çalışmaya döneceğiz çünkü Hollanda maçı yaklaşıyor. Gruplardan bugüne EURO 2024’teki maçların neredeyse tamamı son saniyeye kaldı, belki birkaç maç haricinde. O yüzden bir sonraki maçın neticesini bilemeyiz, futbolda her şey mümkündür." diye konuştu.