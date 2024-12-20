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        Haberler Spor Futbol İngiltere Vitor Pereira: Her zaman burada olmanın hayalini kurdum - Futbol Haberleri

        Vitor Pereira: Her zaman burada olmanın hayalini kurdum

        Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira, düzenlenen basın toplantısında takımdaki hedeflerine dair konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:16
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        "Hep burada olmanın hayalini kurdum"
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        Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Yeni görevi için sabırsızlandığını söyleyen Pereira, "Suudi Arabistan'da bir projenin parçasıydım ama bu teklifi duyar duymak geldim. Premier Lig, en büyük sahne. Her zaman burada olmanın hayalini kurdum." ifadelerini kullandı.

        "BAŞARILI OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

        Antrenörlük tarzına dair konuşan Portekizli teknik adam, "Benim işim oyunculara rehberlik etmek. Taktiksel bir GPS gibi. Bu sayede oyuncular cesaretle ve özgüvenle oynayacaklar. Ben detaylara bakarım, futbolda farkı onlar yaratır. Bir maçı kazandırabilir ya da kaybettirebilirler. Ben her şeye bakan bir antrenörüm. Wolves'a çok yardımcı olabileceğimi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

        Daha önce iki kez Fenerbahçe'de de çalışan Vitor Pereira, 1.5 yıl boyunca Wolverhampton'da görev yapacak.

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