“Fiyat savaşlarından kaçınmalıyız”

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En çok satan 5 akıllı telefon markası arasına girmeyi başardıklarını açıklayan Vivo'nun Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Shen Wei, Tüm başarılarına ve büyümelerine rağmen vivo’nun ulaşması gereken birçok hedef olduğunun altını çizerek, uzun vadeli planları takip edeceklerini, yenilikçi ruhu besleyerek, verimliliği sürdürerek, maliyetleri düşürerek marka için başarılı sürdürülebilir bir iş modeli oluşturacaklarını bildirdi.

UZUN ÖMÜRLÜ YAPININ FORMÜLÜ

Markanın istikrarlı, uzun vadeli organizasyon olma temel hedefine dikkati çeken Wei, fiyat savaşlarından kaçınarak, inovasyonla yarattıkları değeri iş ortakları ile paylaşarak markayı daha uzun ömürlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşturacaklarını vurguladı.

Markanın 28 yıllık geçmişine baktıklarında, zorluklar ve krizlerle karşılaştıkları dönemlerin bu krizleri fırsata çevirdikleri en verimli süreçler olduğuna işaret eden Wei, karşılaştıkları her zorluğun markanın farkındalığını yükselten, becerilerini pekiştiren ve daha uzağı görüp daha uzun bir yol gitmesine olanak tanıyan teşvik edici bir faktör olduğunu kaydetti.

SEKTÖRÜ ZORLU DÖNEMLER BEKLİYOR

Shen Wei, gelecek 10 yılda akıllı telefon sektörünü zorlu dönemler beklediğini aktararak, "Ancak Vivo olarak öngördüğümüz güçlüklerin aynı zamanda sınırsız bir fırsat alanı yarattığının da farkındayız. Merkezimize kullanıcıları alarak, BenFen felsefesi doğrultusunda yapmamız gerekenleri doğru yöntemlerle ve doğru şekilde yaparak, karşılıklı kazan-kazan anlayışını sürdürerek, hedef odaklı yaklaşımımızla tüm zorluklara göğüs gererek uzun soluklu büyük bir şirket olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Vivo'nun altın çağının geçmişte değil, gelecekte ve önümüzdeki bu yolculukta atacağımız her adımda olduğuna yürekten inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.