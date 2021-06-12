Putin’den zirve öncesi açıklama 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üçüncü bir ülkede gerçekleşecek 18 Haziran’daki yüz yüze görüşmesi, Cenevre Gölü’ne bakan eski bir İsviçre köşkünde olacak.

Görüşme kapsamında satır başlıklarının büyük ölçüde casusluk ve siber saldırı faaliyetleri, insan hakları ve Ukrayna meselesi olacak. İki ülke arasında stratejik nükleer istikrar ve bölgesel çatışmalar da masaya yatırılacak.

''DONALD TRUMP ‘OLAĞANÜSTÜ’ BİR BİREY''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NBS News’e verdiği demeçte, Donald Trump’a övgü dolu sözler söyledi. Trump için renkli kişilik vurgusu yapan Putin, ABD Başkanı Joe Biden ve eki Başkan Donald Trump arasında radikal farklılıklar olduğunu belirtti.

KATİL SÖZÜ HATIRLATILDI: ‘‘BU TASALANACAĞIM BİR ŞEY DEĞİL’’

ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisine katil dediğini hatırlatan muhabirin sorusu üzerine Biden, bunun gibi düzinelerce suçlama olduğunu söyleyerek bunun en son önemseyeceği şey olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta sekiz günlük Avrupa ziyaretinde Rusya ile çatışma aramadıklarını söylemişti. İstikrarlı ve öngörülebilir bir ilişkiye dikkat çeken Biden, Rusya hükûmetinin zararlı faaliyetlerde bulunduğu takdirde bunun ABD tarafından anlamlı bir yanıtı olacağını vurguladı.

KGB AJANININ ÖLÜMÜ SORUSUNA: HAZIMSIZLIK GEREKÇESİYLE CEVAP VERMEDİ

İngiltere’de 2006 yılında eski KGB ajanı Alexander Litvinenko’nun zehirlenerek öldürülmesine ilişkin Moskova yönetiminin sorumlu tutulduğunu bildiren soruya yönelik, ölümlerden sorumlu olanların hapishanede olduğunu ifade ederek cevap verdi.

''BİLGİSAYAR KORSANLIĞI HAKKINDA HERHANGİ BİR BİLGİM YOK''

Dünyanın en büyük et üreticisi olan Brezilya merkezli şirket JBS'ye yönelik fidye yazılımı saldırısının arkasında Rusya olduğunu iddia eden açıklamalara ilişkin de açıklama yapan Putin, Biden ile siber uzay konusunda anlaşma yapılacağını da aktardı.

CASUS UYDU HABERLERİNE İLİŞKİN: ‘‘BU SADECE SAÇMASAPAN BİR ÇÖP''

Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki potansiyel askerî hedefleri izlemesini sağlayacak bir gelişmiş uydu sağlamaya hazırlandığına yönelik haberlerin doğru olmadığını söyleyen Putin, Washington Post'un yazdığı haberi yalan haber olarak nitelendirdi.