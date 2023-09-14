Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.197,31 %0,46
        DOLAR 26,9423 %0,37
        EURO 28,9355 %0,05
        ALTIN 1.655,57 %0,17
        FAİZ 24,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,84 %-0,53
        BITCOIN 26.147,00 %0,28
        GBP/TRY 33,5906 %-0,13
        EUR/USD 1,0733 %-0,20
        BRENT 92,56 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 2.706,86 %0,17
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone'dan öğrencilere destek - Teknoloji Haberleri

        Vodafone'dan öğrencilere destek

        Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Dersigo işbirliğiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için eğitim takviyelerine ve soru çözümlerine erişmelerini sağlayacak bir dijital eğitim platformunu kullanıma sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vodafone'dan öğrencilere destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Önde gelen telekomünikasyon firmalarından Vodafone, teknolojinin gücüyle eğitime destek olmaya devam ettiğini açıkladı.

        Firma, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Dersigo işbirliğiyle sunduğu dijital eğitim platformuyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilerin eğitim takviyelerine ve soru çözümlerine en hızlı ve hesaplı yoldan erişmesini mümkün kılacak. Öğrenciler, isterlerse konu anlatımı veya soru bankasını, isterlerse ikisini birden satın alarak diledikleri an sınavlara hazırlanabilecek.

        "TEKNOLOJİNİN TÜM İMKÂNLARINI KULLANIYORUZ"

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Ülkemizde YKS’ye 3,5 milyon civarında, LGS’ye yaklaşık 1,3 milyon gencimiz katılıyor. Bu öğrencilerimiz ve aileleri için sınavlara hazırlık ve en iyi eğitim kurumlarına yerleşmek çok önemli. Sınav hazırlıkları hem zaman hem de bütçe açısından zorlayıcı olabiliyor. Yapılan araştırmalarda ülkemizde öğrencilerin özel destek eğitimlerine ulaşma oranının %13 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına paralel olarak Dersigo işbirliğiyle sunduğumuz dijital eğitim platformuyla her öğrencinin kaliteli eğitime kolaylıkla ve uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz. Teknolojinin tüm imkânları kullanılarak geliştirilen bu platformla öğrencilerimize sınava hazırlık süreci için tamamen dijital bir deneyim sunuyoruz. Kişiselleştirilmiş eğitim programıyla öğrencileri tanıyor, hedeflerini biliyor ve en uygun görevlerle onları ders programları arasında boğmadan hedefe yönlendiriyoruz. Söz konusu platformu sınava hazırlık maratonu boyunca öğrenciyi tanıyan, anlayan, yönlendiren, motive eden fakat hiç küsmeyen, yargılamayan ve her zaman yanında olan bir arkadaş gibi konumlandırmak arzusundayız" ifadelerini kullandı.

        OYUNLAŞTIRILMIŞ DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU

        Vodafone, Dersigo işbirliğiyle teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak Yapay Zekâ destekli, oyunlaştırılmış, rekabetçi ve ödüllü bir dijital eğitim platformunu kullanıcılarına sundu. Kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giren öğrencilerin öncelikle seviyeleri belirleniyor ve öğrenciler seviyelerine uygun olarak MetaLig’lere yerleştiriliyor. Herhangi bir MetaLig’de mücadele eden öğrenciye özel görevler atanıyor ve öğrenciler atanan görevleri tamamladıkça puan ve elmas kazanarak üst liglere çıkıyor. Öğrenciler kazandıkları elmasları sistem içinde bulunan mağazada harcayarak yetim kumbarasında biriktirebiliyor, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olabiliyor, lösemili çocuklara yardım edebiliyor veya kazandıkları elmaslarla fiziksel bir soru bankası satın alarak kendilerini ödüllendirebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!