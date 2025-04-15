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        Haberler Yaşam 2 metrekarelik su kaynağında 3 balık türü yaşıyor! 'Doğal akvaryum' incelemeye alındı

        Volkanik dağın eteklerindeki 'doğal akvaryum' incelemeye alındı

        Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırındaki 1957 rakımlı sönmüş yanardağ Karacadağ eteklerinde yer alan, üç tür balığın yaşadığı yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağının koruma altına alınarak turizme kazandırılması planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:07
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        Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt platonun Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kırsal Leblebitaş Mahallesi mevkisinde yer alan, etrafı taşlarla örülü yaklaşık 2 metrekarelik su kaynağında, akademisyenlerce sarı balık, tatlısu kefali ile kaya balığı yaşadığının tespit edilmesi üzerine uzmanlar incelemede bulundu.

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        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından incelenen "doğal akvaryum"da temizlik de yapıldı. Ekipler incelemeleri kapsamında 'doğal akvaryum'daki balıkların türü, su kaynağının özelliği, balıkların nasıl beslendiği ve bölgenin fiziki yapısı gibi birçok konuyu da araştırdı.

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        "ÖRNEKLER ALIP LABORATUVARDA İNCELEME YAPACAĞIZ"

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İdris İsen, farklı balık türlerinin yaşadığı 'doğal akvaryum' görünümlü suda HAYDİ ekipleri ile yaptıkları incelemede, balıkların Dicle Nehri'nden göç yoluyla Karacadağ bölgesine geldiğini tespit ettiklerini söyledi.

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        İsen, burada kaynak suyunun doğal bir akvaryum görüntüsü verdiğini ifade ederek, "Dicle Nehri ile bağlantısı olan bu kaynağa balıkların dere veya çay yoluyla göç esnasında geldiğini tahmin ediyorum. Besin ve su taşıma kapasitesi düşük olan bir yerde sıkıştıkları için fazla beslenemediklerinden boy ve kilo olarak gelişmediklerini gördük. Bu balıklar endemik türlerden ve onlara sahip çıkmamız gerekiyor. İlerleyen süreçte bu balıklardan örnek alıp laboratuvarda incelemesini yapıp daha detaylı bilgi verebileceğiz" diye konuştu.

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        Balıkların suda mikro organizmalarla beslendiğini anlatan İsen, doğal ortamda balıkların tek besin kaynağının bu olduğunu belirtti. İsen, "Buradaki balıkların gelişememesinin sebebi de bundan dolayıdır. Balıkların boy olarak gelişmediklerini görüyoruz" dedi.

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        "BÖLGE TURİZMİNE KAZANDIRACAĞIZ"

        Karacadağ platosunun çok sayıda endemik türe sahip olduğunu bildiklerini belirten İsen, "Buradaki türlerin üzerinde daha da yoğunlaşıp hangi türlerin yaşadığını tespit ederek diğer bilimler ve kurumlarla istişare edip burayı koruma altına almamız gerekiyor. Bu kaynakta bulunan balıkları turizm envanterine kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün kurum ve kuruluşlarla istişare yapıp burayı bölge turizmine kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

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        #Doğal akvaryum
        #Karacadağ
        #Diyarbakır
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