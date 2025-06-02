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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun War Thunder sistem gereksinimleri nelerdir? War Thunder kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        War Thunder sistem gereksinimleri nelerdir? War Thunder kaç GB boş alan istiyor?

        War Thunder, oyunculara 20. yüzyılın en büyük savaşlarının atmosferini ve heyecanını gerçekçi bir şekilde yaşatan çok kapsamlı bir savaş simülasyonu oyunudur. Oyun, II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki dönemi temel alarak kara, hava ve deniz savaşlarını tek bir platformda birleştirir; bu sayede oyuncular tanklar, uçaklar, gemiler ve diğer askeri araçlar arasında stratejik ve taktiksel mücadelelere katılabilirler. Geniş ve detaylı haritalarda gerçekleşen savaşlar, oyunculara hem bireysel hem de takım halinde oynama imkânı sunar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 16:02 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:02
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        War Thunder sistem gereksinimleri
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        Her araç kendi fiziksel özelliklerine ve gerçek dünya performansına sadık kalınarak tasarlanmış, bu da savaş deneyimini derinleştirir ve gerçekçilik katar. Oyunda yer alan farklı milletlerin araçları, her biri kendine özgü avantajlar ve zorluklarla donatılmıştır; bu da taktik çeşitliliği artırır ve oyuncuları farklı stratejiler denemeye teşvik eder. Ayrıca War Thunder, sürekli güncellenen içerikleri, yeni savaş senaryoları ve etkinlikleriyle oyunculara dinamik bir oyun deneyimi sunar.

        Hem havada savaşan pilotlar, hem tank komutanları, hem de deniz savaşçılarının bir arada mücadele ettiği bu ortam, savaş simülasyonlarının en gerçekçi ve kapsamlı örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu yönleriyle War Thunder, hem savaş oyunları tutkunlarına hem de tarih ve askeri teknoloji meraklılarına hitap eden zengin ve detaylı bir evren sunar.

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        WAR THUNDER KAÇ GB?

        War Thunder, oyunculara geniş kapsamlı bir savaş deneyimi sunan çok platformlu bir savaş simülasyonu oyunudur ve bu oyun, yüklenirken bilgisayarınızda önemli bir depolama alanı gerektirir. Oyunun tam kurulum dosyalarının boyutu zamanla güncellenmekle birlikte genellikle 35 ila 45 GB arasında değişir, ancak oyunun farklı içerik paketleri, genişleme modları ve düzenli güncellemeleri ile bu rakam daha da artabilir.

        War Thunder, farklı savaş araçları ve platformları (kara araçları, uçaklar ve gemiler) içerdiği için, oyunun içindeki çeşitli grafik varlıkları, haritalar ve detaylı modellemeler geniş bir alan kaplamaktadır. Yüksek kaliteli ses efektleri ve oyun içi animasyonlar da depolama ihtiyacını etkileyen faktörler arasındadır. Oyuncular, yeni güncellemeler ve mevsimsel içeriklerle beraber oyunu indirip yükledikçe, sabit disklerinde yeterli boş alan bulundurmak zorundadırlar. Oyun dosyalarının düzgün çalışması için hızlı bir SSD depolama kullanımı önerilir, çünkü bu sayede yükleme süreleri kısalır ve oyun deneyimi daha akıcı hale gelir.

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        WAR THUNDER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        War Thunder, savaş ve askeri simülasyon oyunlarına ilgi duyan oyuncular için son derece uygun bir seçenektir. Tarihi savaş dönemlerine merakı olan, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemi araçlarını gerçekçi detaylarla deneyimlemek isteyenler için ideal bir platformdur. Hem havacılık, kara ve deniz savaşlarına ilgi duyan, farklı savaş araçlarını kullanmayı seven oyunculara hitap eder. Strateji ve taktik geliştirmeyi seven, takım çalışmasına önem veren, çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda rekabetçi bir ortam arayan kişiler için uygundur.

        Simülasyon türünü seven ve gerçekçi fizik motorları ile detaylı grafikler arayan oyuncular War Thunder’ın zengin içeriğinden büyük keyif alabilir. Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi biraz dik olabilir, ancak sabır ve pratikle derinlemesine stratejik oyun deneyimi elde etmek isteyenler için hem eğitici hem de heyecan verici bir oyundur.

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        Minimum Sistem Gereksinimleri

        War Thunder’ı en düşük ayarlarda ve temel performansla oynayabilmek için bilgisayarınızın sahip olması gereken özellikler:

        • İşlemci (CPU): Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz veya AMD Athlon 64 X2 6000+
        • Bellek (RAM): En az 4 GB RAM
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB veya ATI Radeon HD 4770 512 MB, DirectX 10 destekli
        • Depolama Alanı: Yaklaşık 35 GB boş hard disk alanı
        • İşletim Sistemi (OS): Windows 7 64-bit veya üstü
        • DirectX: DirectX 10 veya üzeri desteklenmeli
        • Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

        Bu minimum gereksinimler, oyunu düşük grafik ayarlarında ve sınırlı görsel kaliteyle oynayabilmeniz içindir. Performans sorunları yaşanmaması için, donanımınızın bu özelliklere eşdeğer veya daha iyi olması önerilir.

        Önerilen Sistem Gereksinimleri

        War Thunder’ı orta-yüksek grafik ayarlarında ve daha stabil performansla oynamak için:

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        • İşlemci (CPU): Intel Core i5 3.0 GHz veya AMD FX 6300 3.5 GHz
        • Bellek (RAM): En az 8 GB RAM
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB veya AMD Radeon HD 7870 2 GB, DirectX 11 destekli
        • Depolama Alanı: En az 40 GB boş disk alanı, tercihen SSD
        • İşletim Sistemi (OS): Windows 10 64-bit veya üstü
        • DirectX: DirectX 11 ve üzeri desteklenmeli
        • Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı ve ses sürücüsü güncel olmalı

        Bu önerilen donanım, oyunun sunduğu çeşitli araçları ve geniş haritaları yüksek görsel kaliteyle oynayabilmenizi sağlar. Özellikle yüksek çözünürlükte ve çok oyunculu modlarda performans için bu gereksinimler önemlidir.

        İleri Düzey Sistem Gereksinimleri

        Profesyonel oyuncular ve en üst grafik kalitesinde oynamak isteyenler için ideal donanım:

        • İşlemci (CPU): Intel Core i7 9700K veya AMD Ryzen 7 3700X ve üzeri
        • Bellek (RAM): 16 GB veya daha fazla RAM
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT ve üzeri, DirectX 12 Ultimate destekli
        • Depolama Alanı: Hızlı NVMe SSD, 50 GB ve üzeri boş alan
        • İşletim Sistemi (OS): Windows 11 64-bit en güncel sürüm
        • DirectX: DirectX 12 Ultimate desteği
        • Ses Kartı: Yüksek kaliteli ses kartı, Surround ses desteği ile

        Fotoğraflar: Steam

        Bu seviye, yüksek kare hızları, detaylı fizik simülasyonları, gerçekçi ışıklandırma ve ses efektleri için uygundur. Aynı zamanda VR gibi gelişmiş platformlarda da performans sağlar.

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