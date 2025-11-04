WhatsApp çöktü mü sorusu, WhatsApp Web uygulamasına erişim sorunu nedeniyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Kullanıcılar WhatsApp Web giremediğini belirtirken, sorunun çözümü için yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarını bekleniyor. Peki, "WhatsApp çöktü mü? 4 Kasım 2025 Salı WhatsApp Web neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...