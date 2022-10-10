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WhatsApp ücretli mi oluyor, ne kadar olacak? Yeni WhatsApp Premium!

Whatsapp Business Premium paket için testler başladı. İlerleyen süreçlerde işletme hesapları Whatsapp’ın Businns özelliklerini kullanabilmek için ücret ödeyecek gibi duruyor.

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  • WhatsApp ücretli mi oluyor, ne kadar olacak? Yeni WhatsApp Premium!

    WhatApp Premium olarak geçecek uygulama geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Versiyonun yeni detayları ortaya çıktı. İşletme hesapları için geliştirilen Premium uygulama fiyatına değecek mi?
  • WhatsApp ücretli mi oluyor, ne kadar olacak? Yeni WhatsApp Premium!

    ÜCRETLİ OLUYOR!

    Yeni WhatsApp Premium ile işletmeler aktif olarak kullanıcılara ulaşabilecek ve dikkatlerini çekebilecek.
  • WhatsApp ücretli mi oluyor, ne kadar olacak? Yeni WhatsApp Premium!

    Beta testleri iOs ve Android işletmeleri sistemlerinde başlamış durumda. Yeni uygulamada şirketlerin isimlerine özel WhatsApp linkleri oluşturulacak. Örnek olarak bağlantı http://wa.me/şirketadı olacak.

    ÖZELLİKLER DEĞİŞİYOR

    Businees’da sunulan bütün özellikler ücretsiz olmaya devam edecek. Ancak çoklu cihaz desteği, sohbete direkt aktarma ve şirkete özel link verme yetkileri ücretli olacak.
  • WhatsApp ücretli mi oluyor, ne kadar olacak? Yeni WhatsApp Premium!

    TELEGRAM PREMİUM ÇIKTI

    WhatApp’ın rakibi olan Telegram’da geçtiğimiz aylarda Telegram Premium ücretli abonelik uygulamasını sunmuştu.

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