Windows 11 sistem gereksinimleri nelerdir? Windows 11 kaç gb boş alan istiyor?

Windows 11 kurmak için sadece boş alan yetmez. RAM, işlemci ve ekran kartı gibi donanımlar da belirli sınırları geçmeli. Peki Windows 11 kaç GB yer kaplıyor, hangi sistemlerde çalışıyor, hangi ekran kartları yeterli oluyor? Detaylı yanıtlar burada.

WINDOWS 11 KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

Windows 11 kurulumu için en az 64 GB boş depolama alanı gerekiyor. Ancak bu, sistemin yalnızca ilk kurulumu için yeterlidir. Güncellemeler, sistem önbelleği ve yedekleme dosyaları derken kısa sürede bu alan dolabilir. Bu nedenle sistemin rahat çalışabilmesi için önerilen minimum boş alan 100 GB seviyesindedir. HDD üzerine kurulumu yapılabilir, ancak SSD kullanımı, hem sistemin açılış süresi hem de genel kullanım performansı açısından önemli bir fark yaratır.

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WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows 11’in getirdiği yeni güvenlik ve performans standartları nedeniyle, minimum gereksinimler Windows 10’a kıyasla daha yüksektir. Aşağıdaki özelliklere sahip olmayan bilgisayarlar, bu işletim sistemini kuramaz.

İşlemci: En az 1 GHz hızında, 2 çekirdekli ve 64 bit destekli işlemci (Intel veya AMD)

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB veya üzeri boş alan

Ekran Kartı: DirectX 12 destekli, WDDM 2.0 sürücüsü ile uyumlu ekran kartı

Görüntü Birimi: Minimum 720p çözünürlük, 9 inçten büyük ekran

BIOS/UEFI: UEFI tabanlı sistem yazılımı, Güvenli Önyükleme desteği

TPM: Sürüm 2.0 destekli Güvenilir Platform Modülü

İnternet: İlk kurulumda internet bağlantısı ve Microsoft hesabı gerekiyor

Bu donanımlar minimum düzeyde sistemin çalışmasını sağlar. Ancak bu yapılandırmayla Windows 11’in tüm özelliklerinden yararlanmak mümkün olmayabilir. Özellikle çoklu görev ve performans gerektiren uygulamalarda yetersizlik yaşanabilir.

REKLAM WINDOWS 11 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Daha sorunsuz ve akıcı bir deneyim için önerilen sistem gereksinimleri biraz daha yüksektir. Özellikle iş, eğitim ya da oyun odaklı kullanıcılar için bu yapı önemli bir avantaj sağlar. İşlemci: 4 çekirdekli, 2.0 GHz ve üzeri hızda çalışan yeni nesil işlemciler

RAM: 8 GB veya daha fazlası

Depolama: En az 128 GB SSD

Ekran Kartı: En az 2 GB VRAM’li, DirectX 12 destekli ekran kartı

Ekran: Full HD (1080p) veya üzeri çözünürlük

Diğer: TPM 2.0, UEFI, güvenli önyükleme ve internet bağlantısı Bu konfigürasyona sahip bir sistemde, Windows 11 hızlı açılır, gecikmesiz çalışır ve güncellemeleri sorunsuz alır. Ayrıca sanal masaüstü, animasyonlu geçişler ve Android uygulama desteği gibi sistemin öne çıkan özelliklerinden de tam verim alınabilir. REKLAM WINDOWS 11 PERFORMANSI VE DONANIM ETKİLEŞİMİ Windows 11, performans odaklı bir işletim sistemi olsa da doğru donanım sağlanmadığı sürece bu performansın açığa çıkması zor olur. Örneğin düşük RAM kapasitesi, aynı anda birden fazla sekme veya uygulama açıkken sistemin kasılmasına neden olabilir. Ya da yetersiz ekran kartı, animasyon geçişlerinde takılmalara yol açar. Sistem kaynaklarının verimli kullanılması için belleğin yeterli olması, işlemcinin güncel bir seriden olması ve SSD'nin tercih edilmesi önemlidir. Özellikle ofis kullanıcıları için RAM ve disk hızı fark yaratırken, tasarım veya video işleriyle uğraşanlar için ekran kartı çok daha kritik hale gelir.