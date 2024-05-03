WSJ: İsrail, bir hafta içinde Hamas'la mutabakat sağlanmazsa Refah’a saldıracak

İsrail'in Hamas'a esir takası mutabakatı için bir hafta süre verdiği, anlaşma olmaması halinde Refah'a kara saldırısı başlatacağı iddia edildi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı için yürütülen dolaylı müzakereler devam ediyor.

Hamas yönetiminin esir takası için Gazze’de kalıcı ateşkes şartında ısrar ettiği, İsrail’in ise buna karşı çıktığı belirtiliyor.

Tel Aviv’in kalıcı ateşkes yerine bir kısım esirin serbest bırakılması karşılığında 40 günlük geçici ateşkes önerdiği ifade ediliyor.

The Wall Street Journal, adı açıklanmayan Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas’ın Gazze’de saldırılarını sürdüren İsrail ile uzun vadeli bir ateşkes istediğini yazdı.

REKLAM Mısırlı yetkililer, Hamas’ın, İsrail’in olası ateşkese saygı göstereceği konusunda ABD’den garanti istediğini kaydetti. İsrail’in mutabakata varılması durumunda Refah’a saldırıyı süresiz olarak ertelemeyi düşündüğünü belirten Mısırlı yetkililer, Tel Aviv’in Hamas’a bir hafta süre tanıdığını, aksi halde Refah’a kara saldırısı başlatacağını da ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Nisanda yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refaha saldıracaklarını söylemişti. İsrailin 7 Ekimden bu yana Gazze Şeridine düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849u kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli öldürüldü, 77 bin 867 kişi yaralandı.