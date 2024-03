Bakan Özhaseki: Entel dantel geçinen tiplerimiz TOKİ'yi beğenmezlerdi, yukarıdan bakarlardı

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Eskiden bizim daha çok entel dantel geçinen tiplerimiz TOKİ'yi beğenmezlerdi. Yukarıdan bakarlardı. 'TOKİ konutları değil mi?' vesaire gibi böyle bir kekremsi ifadeyle de kendilerine sunarlardı. Ama depremden sonra herkes gördü ki TOKİ'nin şu ana kadar 20 yılda, 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konut var. Hiçbir tanesi yıkılmadı. O şiddetli depremlerde dayandı. Depreme dirençli konutlar yapıldığını, dosdoğru yapıldığını ispat etti" dedi.

Bakan Özhaseki, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi'ni ziyaret eden Özhaseki, Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda da incelemelerde bulundu. Kentte yapımı tamamlanan ve devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Tabii bizim en önemli işimiz, kentsel dönüşüm oldu. Elbette bakanlığımızın birçok alanda faaliyetleri var. Bunları çok hızlı biçimde takip ediyoruz. Bir taraftan 6 Şubat'ta meydana gelen, hepimizi derinden üzen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu bölgedeki hasarların giderilebilmesi, yaraların sarılabilmesi amacıyla müthiş bir çalışma yürütüyoruz. Ama bir taraftan da başta İstanbul'umuz ve Marmara havzası olmak üzere bütün şehirlerimizi depreme dirençli hale getirmek için de büyük bir mücadele içerisindeyiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE İMZASI VAR'

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve alınması gereken önlemler konusunda yerel yöneticilere büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum ki depremin en ağır hasarlarının yaşandığı bir şehirde olduğumuz için, bunu söylemekte de fayda var diye düşünüyorum. Türkiye, bir deprem ülkesi. Şu anda 500'e yakın hareketli fay hattı var. Bunların nerede, ne zaman kırılacağını, nasıl bir zarar vereceğini kestiremiyoruz. O yüzden bize düşen şey, bir an önce kentlerimizi depreme dirençli hale getirebilmek. Eğer bir belediye başkanı, kendini vazife süresi içerisinde ve bittiğinde müsterih olarak kenara çekilmeyi düşünüyorsa, elini vicdanına koyduğunda, geriye doğru baktığında, 'Evet şehrimi depreme ne kadar hazırladım ne kadar kentsel dönüşüm içinde başarılı oldum' diye mutlaka düşünmesi gerekiyor diye ifade etmek istiyorum. Burada da bizim çalışmalarımız var, gayretimiz var. Mustafa beyin de bu çalışmalara yürekten katıldığını görüyorum, şahitlik ediyorum. Bakanlık olarak aslında bizim Yalova'mızda 20 milyar lirayı geçen bir yatırımımız var ve devam ediyor. Bir taraftan da TOKİ olarak bizler 2692 konutu burada tamamlamışız. Şu anda da devam eden Bağlarbaşı'nda 740 adet konutun da inşaatına başladık. İnşallah bunları da yapmaya devam edeceğiz. Zaten 304 adet konusu da bundan 1 hafta kadar önce zannedersem hak sahiplerine verdiler arkadaşlarımız. Komşularımız oturmaya başladılar orada. Bu başlangıç olsun, arkası da gelsin istiyoruz. Bunu da en iyi şekilde Mustafa Başkanımız hazırlayacaktır. Bölgeleri, heyelan bölgesini, zeminde sıvılaşma olan bölgeleri, depreme dayanıksız olan konutlarımızın bulunduğu yerleri, hesap edip, geldiğinde biz de bütün imkanlarımızla ve gücümüzle burada olacağız. Onları yenilemek için, elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Zaten bu konuda TOKİ, kendisini ispat etti. Türkiye'nin her yerinde imzası var. Bunu da görüyoruz."

'SIVASI BİLE DÖKÜLMEDİ'

TOKİ'ye yönelik eleştirileri de hatırlatan Özhaseki, "Eskiden bizim daha çok entel dantel geçinen tiplerimiz TOKİ'yi beğenmezlerdi. Yukarıdan bakarlardı. 'TOKİ konutları değil mi?' vesaire gibi böyle bir kekremsi ifadeyle de kendilerine sunarlardı. Ama depremden sonra herkes gördü ki TOKİ'nin şu ana kadar 20 yılda, 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konut var. Hiçbir tanesi yıkılmadı. O şiddetli depremlerde dayandı. Depreme dirençli konutlar yapıldığını, dosdoğru yapıldığını ispat etti. Sıvası bile dökülmedi. Bundan sonra da şehrimizi daha dirençli hale getirebilmek amacıyla depreme, TOKİ vasıtasıyla evler yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

'İHTİYAÇ NEYSE BUNLARI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yalova'ya yapılan diğer yatırımlarla ilgili de bilgi veren Özhaseki, şunları söyledi:

"Bizim bakanlık olarak burada ciddi bir faaliyetimiz de yurt dışından temin ettiğimiz, çok uzun vadeli, neredeyse sıfır faizli ana isale hattının yapılması meselesi. Burada da sadece ana isale hattı kilometrelerce yapılmıyor, 8 tane kadar depo ya yenileniyor ya yeniden yapılıyor. Terfi merkezi yapılıyor. Ana isale hattındaki kaçaklar, elbette sıkıntı veriyordu. Uzunca bir süredir bu konuşuluyor ama yapılamıyordu. Allah'a şükür, bunun da kredisini temin ettik. Şimdi yüzde 75 seviyelerinde, bunları bitti diye biliyorum. Aynı zamanda Yalova Millet Bahçesi’ni de bitirdik, 110 dönümden fazla. Bunlar da açılışa hazır hale geldi. Önümüzdeki günlerde yapılacak. Ayrıca üniversitemiz içerisinde de hükümetimizin yapmış olduğu, bir taraftan 100 milyon TL'yi geçen morfoloji binası, kongre merkezi binası bittiği gibi, şu anda da devam eden haziran ayı gibi açılışını yapacağımız, sanat tasarım fakültemizin inşaatı da hızla sürüyor. Aynı zamanda proje safhasında olan, ihaleye çıkılması için gün beklenen kütüphanemiz ve yemekhanemiz de var. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Gerek genelde hükümet olarak Yalova'mıza elimizden gelen bütün yatırımları yapmaya çalışıyoruz. İhtiyaç neyse bunları gidermeye çalışıyoruz. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Bir tarafta da kısa bir süre olmasına rağmen belediyede, yerelde, Mustafa Tutuk Başkanımız elinden geleni yapıyor. Bu kısa süre içerisinde ana isale hattına başlaması bile başlı başına bir mucizedir, kim ne derse desin. Birçok belediye başkanı bu dönemlerde, altyapı yatırımına girmezler. Çünkü altyapı yatırımı biraz insanları rahatsız eder. O rahatsızlıktan da tabii ki oylarımız düşer endişesi ile kolay kolay belediye başkanları, bu tür işlere girmezler ve girmekten imtina ederler. Ama Mustafa bey cesaretle girdi. Büyük de bir iş yapıyor. Tebrik ediyorum kendisini de. Allah razı olsun. Sonra kentsel dönüşüm. En önem verdiğimiz iş, bu konuda da ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de bakanlık olarak yanında durup, arkasında durup, ne gerekiyorsa gerek TOKİ'miz gerek Emlak Konut'umuzla üstümüze düşen bütün işleri nasip olursa yapacağız. Bu vesileyle bir kez daha değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Sayın Valimizin de vilayette görüştüğümüz birkaç projesi var. İnşallah onları da gerçekleştiririz. Yalova'ya bir de kadın eli değmiş olur. Biraz daha böyle estetik, zevkli tarafları, keyifli tarafları ön plana çıkarmış olur ki sokak sağlıklaştırma projelerini falan ben de sevdim. Ben de onu sonuna kadar destekleyeceğim. İnşallah onları da yaptığımızda çok daha bir başka Yalova olur diye düşünüyorum."