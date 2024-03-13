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        Yalova'da yurtta kalan öğrenciler mantar yetiştiriciliği kursuna katıldı

        Yalova'nın Termal ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 17 üniversite öğrencisine mantar yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:29
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        Yalova'da yurtta kalan öğrenciler mantar yetiştiriciliği kursuna katıldı
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        Yalova'nın Termal ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 17 üniversite öğrencisine mantar yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

        Termal Yurt Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursuna katılan 17 öğrenci, toplantı salonunda uzman eğitmenler tarafından bilgilendirildi.

        Ardından mantar üretim tesisine geçerek mantar çeşitleri ve yetiştiriciliğini uygulamalı eğitimle sürdüren öğrenciler, aldıkları eğitimle girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Mantar kompostunun hazırlanışı ve mantarın kendi habitatındaki yetiştirme teknikleri gibi konuları yakından görme fırsatını yakalayan öğrenciler, ilerleyen yıllarda benzer alanlarda işletme kurmak istediklerini ifade etti.

        Öğrencilerden Mehmet Serdar Şengül, yaptığı açıklamada, kursa katıldığı için mutlu olduğunu ve gelecekte üretim üzerine çalışma yapması halinde mantar çeşitleriyle ilgili edindiği bilgilerin çok faydalı olacağını söyledi.

        Gençlek ve Spor Bakanlığı ile Termal Yurt Müdürlüğüne kurs için teşekkür eden öğrencilerden Muhammed Bayer ise "Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Ben de burada mantar ekim makinesini yakından görüp inceleme fırsatı buldum. Benim için çok faydalı bir kurs oldu." diye konuştu.

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