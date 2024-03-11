Kacır: Kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edip, 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu (3)

'ÜLKENİNKALKINMASINA KATKI SUNAN HERKES BAÇ TACIMIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua etmesi ve butona basılması ile başlayan programa Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova OSB Başkanı Direnç Özdemir ile kurum müdürleri katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "İnanıyorum ki bundan sonra da bu ülkenin potansiyeline, beşeri sermayesine, insan kaynağına güvenen yatırımcılarımız, şehrimizin örnek sanayi altyapısını, yatırım teşviklerimizi iyi şekilde değerlendirerek harekete geçirecekler. Şehrimizi üretim ve istihdamın dinamosu yeni fabrikalarla buluşturacaklar. Bizler de Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı sunan herkesi baş tacımız etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını, ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın sigortası, kalkınmamızın teminatı olarak görüyoruz. Bu anlayışla siyasi istikrarsızlık, terör ve yanlış sanayi politikaları neticesinde akamete uğramış hikayeler tarihine dönüşmüş, sanayileşme tarihimizin seyrini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda değiştirdik. Hayal olarak ifade edilen nice eserleri ve projeleri adım adım gerçeğe dönüştürdük. Ve şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlesi'yle özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapımızı güçlendiriyoruz" dedi.

'491 MİLYAR LİRALIK SABİT YATIRIMI TEŞVİK ETTİK'

Makine sektörünün ihracatının 22 yılda 12 kat arttığına dikkat çeken Kacır, şunları söyledi:

"Sanayileşme hamlemizden en üst düzeyde yararlanan sektörlerden biri de kuşkusuz ihracatını 22 yılda 12 kat artırarak 25 milyar dolara çıkaran makine sektörümüz. Tüm dünyada sanayileşmenin ve inovasyonun itici unsuru olan makine sektöründe, ülkemizin üretim yetkinliklerini artırmayı, kritik teknolojileri milli olarak geliştirebilmeyi, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunabilmek için bir tercihten öte zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. Sektörümüzü katma değeri yüksek üretime yönlendirecek ve uluslararası rekabetçiliğini güçlendirecek destek programlarını, bütüncül bir bakış açısıyla uyguluyoruz. Bugüne dek makine ve makine aksam imalatı için yatırımları için 9 bin 400'den fazla yatırım teşvik belgesi düzenledik. 491 milyar lira tutarında sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Sektörümüzün Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişimi için teknoparklarımızda halihazırda faaliyet gösteren, 486 teknoloji girişimimize, 170 Ar-Ge ve 36 tasarım merkezimize bugüne dek 20 milyar 500 milyon lira destek sağladık. Katma değerli üretimi artıracak, cari açığı azaltacak projeleri, Ar-Ge aşamasından yatırım aşamasına kadar desteklediğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında makine sektöründe 18 projeyi destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde girişimcilerimizle el ele Ar-Ge kapasitemizi güçlendirmeye, ikiz dönüşümü başarıyla uygulayarak sektörümüzün küresel rekabetçiliğini daha üst seviyelere çıkarmaya devam edeceğiz."

'OSB'LERİMİZİN SAYISINI 192'DEN 361'E ÇIKARDIK'

Tüm sektörlerde en önemli konunun yatırım yeri ihtiyacı olduğunu söyleyen Kacır, "Son 22 yılda bu anlamda büyük bir atılım gerçekleştirdik. Planlı sanayileşme hamlesi ile OSB'lerimizin sayısını, 192'den 361'e çıkardık. OSB’si olmayan il bırakmadık. Yalova'mız, Bursa, Kocaeli, İstanbul gibi Türk sanayisinin merkezlerine komşu olmasına rağmen, maalesef OSB'si olmayan illerimiz arasında yer alıyordu. Son 22 yılda Yalova'mıza, 4 yeni OSB kazandırarak şehrimizi sanayi yatırımları için önemli bir merkez haline dönüştürdük. Bugün 4 Organize Sanayi Bölgemiz, 5 bin vatandaşımıza istihdam sağlıyor. 4 OSB'mizde tüm parsellerde üretime geçilmesiyle inşallah bu rakam kat be kat artacak. 5Y olarak adlandırdığımız yenilikçi, yeşil, yüksek teknoloji, yalın ve yerli yaklaşımıyla hareket eden Organize Sanayi Bölgemiz tüm Türkiye'de organize sanayi bölgelerimize örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı başardı. Yeşil ve sürdürülebilir üretim altyapısı sunan Organize Sanayi Bölgemiz, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını karşılamak üzere elini taşın altına koydu. OSB'mizin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaların yanında yer alıyoruz. Ekim 2022'de bu kampüs bünyesinde temelini attığımız ve MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata geçireceğimiz, Nitelikli İstihdam Merkezi ile çalışanlarımızı ihtiyaç duyduğumuz yetkinliklerle donatıyoruz. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde verdiğimiz danışmanlık hizmetleriyle, firmalarımızın yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında yer alacağız. Temelini attığımız bir diğer proje TSE Test ve Kalibrasyon Merkezimizle de makine, otomotiv, tersane, deniz ve demiryolu ulaşımı başta olmak üzere imalat sanayimizin farklı kollarında ihtiyaç duyduğu sertifikasyon, muayene-gözetim ve test hizmetleri kapasitesini büyüteceğiz. Sanayicilerimiz için zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağız. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bu tesisleri en kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.

'BAKANLIĞIMIZI SANAYİCİLERİMİZİN AYAĞINA GETİRDİK'

Kacır, şöyle devam etti: "Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde toplam 847 milyon lira yatırım ile hayata geçirilen 5 üretim tesisinin ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı, 6 milyar lirayı aşan 20 fabrikanın ve 3 OSB sosyal donatı projesinin temelini atıyoruz. Temelini attığımız Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'yle şehrimizde kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini kuvvetlendirecek önemli bir hamleyi gerçekleştiriyoruz. Mühendislik fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz artık üniversitede öğrendikleri teorik bilgileri bizzat sanayide uygulayarak pekiştirme imkanına sahip olacak. Yine bugün temelini attığımız Kamu Kampüsü'yle de Yalova'da bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızı tek çatı altında topluyoruz. Bir anlamda bakanlığımızı, sanayicilerimizin ayağına getirerek bürokratik süreçlerle zaman kaybetmemelerini sağlamış olacağız. Zamanı altın değerinde kıymetli girişicilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye ve desteğe en hızlı şekilde ulaşmalarını temin edeceğiz."