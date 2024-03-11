Bakan Kacır, Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugüne kadar makine ve makine aksam imalatı ve yatırımları için 9 bin 400’den fazla yatırım teşvik belgesi düzenledik. 491 milyar lira sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık." dedi.

Bakan Kacır, Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, ülkenin potansiyeline, insan kaynağına güvenen yatırımcıların, kentlerin örnek sanayi altyapısını, yatırım teşviklerini en iyi şekilde değerlendireceklerine, şehirleri üretim ve istihdamın dinamosu yeni fabrikalarla buluşturacaklarına inandığını söyledi.

Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı sunan herkesi baş tacı etmeye devam edeceklerini anlatan Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Ülkemizin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını, ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın sigortası, kalkınmamızın teminatı olarak görüyoruz. Bu anlayışla siyasi istikrarsızlık, terör ve yanlış sanayi politikaları neticesinde akamete uğramış hikayeler tarihine dönüşmüş sanayileşme tarihimizin seyrini Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 22 yılda değiştirdik. Hayal olarak ifade edilen nice eserleri ve projeleri gerçeğe dönüştürdük ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlesi ile özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapımızı güçlendiriyoruz."

Kacır, sanayileşme hamlesinden en üst düzeyde yararlanan sektörlerden birinin de ihracatını 22 yılda 12 kat artırarak 25,2 milyar dolara çıkaran makine sektörü olduğuna işaret etti.

Dünyada sanayileşmenin ve inovasyonun itici unsuru olan makine sektöründe Türkiye'nin üretim yetkinliklerini artırmayı, kritik teknolojileri milli olarak geliştirebilmeyi, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmayı bir tercihten öte zorunluluk olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sektörümüzü katma değeri yüksek üretime yönlendirecek ve uluslararası rekabetçiliğini güçlendirecek destek programlarını, bütüncül bir bakış açısıyla uyguluyoruz. Bugüne kadar makine ve makine aksam imalatı ve yatırımları için 9 bin 400’den fazla yatırım teşvik belgesi düzenledik. 491 milyar lira sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Sektörümüzün AR-GE ve yenilik kapasitesinin gelişimi için teknoparklarımızda halihazırda faaliyet gösteren 486 teknoloji girişimimize, 170 AR-GE ve 36 tasarım merkezimize bugüne kadar 20,5 milyar lira destek sağladık. Katma değerli üretimi artıracak, cari açığı azaltacak projeleri, AR-GE aşamasından yatırıma kadar desteklediğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında makine sektöründe 18 projeyi destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde girişimcilerimizle el ele AR-GE kapasitemizi güçlendirmeye, ikiz dönüşümü başarıyla uygulayarak sektörümüzün küresel rekabetçiliğini daha üst seviyelere çıkarmaya devam edeceğiz."

- "OSB'si olmayan il bırakmadık"

Makine sektörünün Türkiye'nin üretim odaklı kalkınmasında yeni başarı hikayeleri oluşturmaya devam edeceğini vurgulayan Kacır, "Tabii yalnızca makine sektöründe değil otomotivden mobilyaya, kimyadan beyaz eşyaya tüm sektörlerde yatırımcılarla buluştuğumuzda en çok dile getirilen husus yatırım yeri ihtiyacı. Son 22 yılda bu anlamda büyük bir atılım gerçekleştirdik. Planlı sanayileşme hamlesiyle OSB’lerimizin sayısı 192'den 361’e yükselttik. OSB'si olmayan il bırakmadık." ifadesini kullandı.

Kacır, Yalova'nın Bursa, Kocaeli ve İstanbul gibi Türk sanayisinin merkezlerine komşu olmasına rağmen OSB’si olmayan iller arasında yer aldığını hatırlatarak, şunları anlattı:

"Son 22 yılda Yalova'mıza çevre hassasiyetini merkeze koyarak 4 yeni OSB kazandırarak şehrimizi sanayi yatırımları için önemli bir merkez haline dönüştürdük. Bugün 4 organize sanayi bölgemiz, 5 bin vatandaşımıza istihdam sağlıyor. 4 OSB’mizde tüm parsellerde üretime geçilmesiyle bu rakam katbekat artacak. Bugün Yalova’mızın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında, şehrimizin kalkınmasında başat rol üstlenen OSB’lerimizden birinde Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde sizlerle bir aradayız. 5Y olarak adlandırdığımız yenilikçi, yeşil, yüksek teknoloji, yalın ve yerli yaklaşımıyla hareket eden organize sanayi bölgemiz tüm Türkiye’de organize sanayi bölgelerimize örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı başardı.

Yeşil ve sürdürülebilir üretim altyapısı sunan organize sanayi bölgemiz, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını karşılamak üzere elini taşın altına koymayı seçti. OSB’mizin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaların yanındayız. Ekim 2022’de bu kampüs bünyesinde temelini attığımız ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata geçireceğimiz 'Nitelikli İstihdam Merkezi'yle çalışanlarımızı ihtiyaç duyduğumuz yetkinliklerle donatıyoruz. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde verdiğimiz danışmanlık hizmetleriyle firmalarımızın yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında yer alacağız."

Temeli atılan TSE Test ve Kalibrasyon Merkeziyle de makine, otomotiv, tersane, deniz ve demir yolu ulaşımı başta olmak üzere imalat sanayinin farklı kollarında ihtiyaç duyduğu sertifikasyon, muayene-gözetim ve test hizmetleri kapasitesini büyüteceklerini dile getiren Bakan Kacır, "Sanayicilerimiz için zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağız. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bu tesisleri en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

- "Üretimi, ihracatı, istihdamı çok daha ileri düzeylere çıkaracağız"

Kacır, Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde toplam 847 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 5 üretim tesisinin ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Toplam yatırım tutarı 6 milyar lirayı aşan 20 fabrikanın ve 3 OSB sosyal donatı projesinin temelini atıyoruz. Temelini attığımız Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesiyle şehrimizde kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini kuvvetlendirecek önemli bir hamleyi gerçekleştiriyoruz. Mühendislik fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz artık üniversitede öğrendikleri teorik bilgileri bizzat sanayide uygulayarak pekiştirme imkanına sahip olacak. Yine bugün temelini attığımız Kamu Kampüsü’yle de Yalova’da bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızı tek çatı altında topluyoruz.

Bir anlamda bakanlığımızı sanayicilerimizin ayağına getirerek bürokratik süreçlerle zaman kaybetmemelerini sağlıyoruz. Zamanı altın değerinde kıymetli girişicilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye ve desteğe en hızlı şekilde ulaşmalarını temin edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Yalova’nın sanayide ve teknolojide başarı grafiğini daha yukarıya taşıyacak yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz. Sanayicilerimizle girişimcilerimizle yakın işbirliği içerisinde hareket ederek mevcut üretimi, ihracatı, istihdamı çok daha ileri düzeylere çıkaracağız."

İki projenin daha müjdesini vermek istediğini vurgulayan Kacır, "İnşallah Yalova'nın tüm okullarını TÜBİTAK kitaplıklarıyla hızla donatacağız. Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk'un öncülüğünde bizim de desteklerimizle Yalova'yı hızla bir bilim merkezine kavuşturacağız. Bizler Türkiye için çalışan, Türkiye için hayal kuran, Türk ekonomisinin büyümesi, gelişmesi, küresel ölçekte hak ettiği seviyelere ulaşması için taş üstüne taş koyan herkesin destekçisiyiz, yanındayız." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün duasının ardından temel atma ve açılış için butona basıldı.

Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ile Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir'in katıldığı programın ardından kentte Bilim ve Sanat Merkezi kurulması ve ildeki okullarda TÜBİTAK kitaplıkları oluşturulması projelerinin protokol imza töreni yapıldı.