Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2

Avusturya temsilcisinde Ademir Demirovic, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. David Skorjanc 21, Normin Hujic 15 ve Haris Kuduzovic ise 12 sayıyla oynadı. ASD Handicap Sport Varese'de ise Gabriele Silva, 25 sayıyla maçı tamamladı.

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