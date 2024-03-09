Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2
Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nin ikinci gününde Avusturya temsilcisi 8TF Flink Stones Graz, İtalyan takımı ASD Handicap Sport Varese'yi 84-74 yendi.
Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nin ikinci gününde Avusturya temsilcisi 8TF Flink Stones Graz, İtalyan takımı ASD Handicap Sport Varese'yi 84-74 yendi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 25-21 üstünlükle tamamlayan Varese, devreye 49-39 önde gitti. İkinci yarıda reaksiyon gösteren Avusturya temsilcisi Stones Graz, üçüncü çeyrek sonunda farkı kapattı ve final periyoduna 65-65'lik eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın son çeyreğinde rakibine üstünlük kuran Graz, müsabakadan 84-74 galip ayrıldı.
Avusturya temsilcisinde Ademir Demirovic, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. David Skorjanc 21, Normin Hujic 15 ve Haris Kuduzovic ise 12 sayıyla oynadı. ASD Handicap Sport Varese'de ise Gabriele Silva, 25 sayıyla maçı tamamladı.
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