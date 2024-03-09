Yalova'da aynı anda 6 tatbikatın yapılabileceği arama kurtarma eğitim alanı inşa ediliyor

SITKI YILDIZ - Yalova'da üniversite yerleşkesinde inşasına başlanan Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı, afetler sonrası müdahaleye ilişkin aynı anda 6 tatbikatın yapılabileceği bir merkez olarak ülke genelinden ekiplerin hizmetine sunulacak.

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği illerden Yalova'da arama kurtarma çalışmaları konusunda oluşan farkındalık, örnek proje olarak gösterilen eğitim alanıyla farklı bir boyuta taşınacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yalova Valiliği ve Yalova Üniversitesi işbirliğiyle yerleşkede ilk etap inşaatı süren eğitim alanında, deprem öncelikli olmak üzere, su altı kurtarma, derin ve yüksek kurtarma, yangın, trafik, çadır yapımı konularında uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek.

Teorik eğitimlerin de verileceği, aynı anda 6 tatbikatın yapılabileceği Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı'nın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, AA muhabirine, eğitim alanıyla, Türkiye'nin birçok yerinden insanların gelerek burada tüm alanlarda eğitim alabilmesinin önünün açılacağına inandığını söyledi.

Bahçekapılı, özellikle küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan sel felaketleri ve Türkiye'nin gerçeği depremler sonrası için arama kurtarma eğitimi almış kişilerin sayısının yetersizliğinin, önemli bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Bu tür olaylar yaşandığında insanların daha nitelikli ve işlevsel şekilde kurtarılması amacıyla birtakım teorik ve uygulamaya yönelik eğitim programlarının gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Bahçekapılı, "Genelde bu programların birbirinden ayrı, bağımsız yapıldığını görüyoruz. Burada Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği ve AFAD ile bir proje geliştirdik. Bizler bu anlamda yer temini sağlarken ve birtakım yeni alanların oluşmasına da katkı verirken, AFAD özellikle bu binaların inşa edilmesi noktasında çok ciddi şekilde bize destek sağlıyor." diye konuştu.

- "Bu hem bizim hem AFAD'ın hayal ettiği bir proje"

Rektör Bahçekapılı, projeyi planlarken sadece kurtarma üzerine bir alan kurmak yerine daha fazla etkinin bir arada bulunacağı bir yapıyı hedeflediklerini vurguladı.

Eğitim alanının önemli bir işlev göreceğini anlatan Bahçekapılı, şöyle devam etti:

"Özellikle deprem sonrası enkaz altından, yüksek derinliklerden insanların kurtarılması, yangın gibi felaketler sırasında insanların nasıl kurtarılabileceği, diğer taraftan trafik kazalarında insanların hayatlarını kurtarma adına yapılacak faaliyetlerin öğretildiği trafik kazası uygulama alanı ile bunların yanında teorik bilgilerin önceden verildiği bir eğitim alanı inşa ediyoruz. Ayrıca bunların yanında çadır eğitim alanı da var. Özellikle deprem yaşandığında zamanla yarışılıyor ve insanlarımızın belirli bir noktaya konumlandırılması gerekiyor. Bunun da eğitiminin verildiği çok kompleksli, aynı anda 6 uygulamanın yapılabildiği bir merkez inşa etme kararı aldık. Sadece Yalova için değil, ülkemizde yaşanan veya yaşanabilecek her türlü afet durumlarında destek sağlayabilecek ve bu anlamda bu desteğe katkı sağlayabilecek insanların eğitimi noktasında son derece önemli bir hizmet vereceğini düşünüyoruz."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra 50 kişilik arama kurtarma ekibiyle Hatay'a gittiklerini dile getiren Bahçekapılı, üniversitelerinde 18 bin öğrencinin bulunduğunu ve onların da kurulacak eğitim alanından faydalanabileceğini belirtti.

Sistem tam teşekküllü faaliyete geçtiğinde üniversitelerindeki her öğrencinin birer AFAD gönüllüsü olacağını aktaran Bahçekapılı, şunları kaydetti:

"Rabb'im felaketlerden hepimizi korusun ama yaşandığında da kurtarma noktasında harekete geçebilecek AFAD gönüllüleri için bu merkez son derece önemli olacak. Çünkü sadece tek bir kurtarma alanı projesi değil, birçok farklı afet durumunda yaşanabilecekler noktasında kurtarma organizasyonlarının yapılabilmesine ve bu alanda çalışacak insanımızın yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Burası tamamlandığında sadece bizim üniversitemizin öğrencilerinin değil, ülkemizin birçok şehrinde bu işe gönül verenlerin de buraya gelip eğitim alabilme imkanı doğacak. Burası sadece yerel için değil ülkenin tamamı için hedeflenmiş bir proje olacak. Bu hem bizim hem AFAD'ın hayal ettiği bir proje."