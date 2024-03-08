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        Yalova'da forklift operatörlüğü kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldı

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede iş garantili forklift operatörlüğü kursuna katılan 8 kadına sertifikaları törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:37 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:00
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        Yalova'da forklift operatörlüğü kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldı
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        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede iş garantili forklift operatörlüğü kursuna katılan 8 kadına sertifikaları törenle verildi.

        Yalova Valiliği, İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinesinde Sefine Tersanesi'nde hayata geçirilen ücretsiz kursun ardından sertifika töreni yapıldı.

        Programda kursiyerlere sertifikalarını veren Yalova Valisi Hülya Kaya, yaptığı konuşmada, tersanede iş başı yapacak kadın operatörleri kutladı.

        Her alanda olduğu gibi sanayide de güçlü kadın profili çıkartabileceklerini belirten Kaya, "Bütün kadınlarımıza sesleniyoruz. Bu alanda kendini geliştirip yetiştirmek isteyen kadınlarımıza her zaman imkan, şartlar var. Biz sizin yanınızdayız. Bundan sonraki yolları çok açık, öyle görünüyor." dedi.

        Kursu başarıyla bitiren operatörlerden Emine Alay da başta "Yapamazsın, nasıl yapacaksın, erkek işi bu" gibi tepkiler aldığını dile getirdi.

        Alay, başarısından dolayı özellikle 19 yaşındaki kızı ve 15 yaşındaki oğlunun çok mutlu olduğunu ifade etti.

        - Tersanede temizlik işçisiydi, şimdi forklift operatörü

        26 yaşındaki Nisanur Karaman, iş ilanı gördüğünü ve kendisi için uygun olduğuna karar vererek başvurduğunu aktardı.

        Forklifti rahatlıkla kullanabildiğini anlatan Karaman, "Annem ilk başta 'Soğuğu var sıcağı var, o kadar insan içinde nasıl yapacaksın, sana mı kaldı?' gibisinden sözler söyledi. 'Neden olmasın, kimden ne eksiğim var yaparım' dedim. Şu anda destekliyorlar." diye konuştu.

        35 yaşındaki 2 çocuk annesi Saliha Duman ise daha önce temizlik personeli olarak çalıştığı tersanede şimdi forklift operatörlüğü yapacağını belirtti.

        Kızının, kendisiyle gurur duyduğunu kaydeden Duman, "Sınıfta 'Küçük yük taşıyan küçük bir makine söyleyin' demişler. Kızım bağırmış 'forklift' diye. Öğretmeni 'Nereden biliyorsun' demiş. O da 'Annem forklift operatörü' demiş. 16 yaşındaki kızım da benimle gurur duyuyor. Çok güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha önce çay ocağında çalışan Tuğba Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

        "Öğrendikçe başarmak çok güzel bir duygu. Gurur duyduk kendimizle. İşimi seviyorum. 'Senin merakın var yaparsın' dedi ağabeylerim. Ailem destek verdi. Kadınların yapamayacağı, başaramayacağı bir şey yok. Erkekler ne yapıyorsa biz aynısının fazlasını yapabiliyoruz."

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