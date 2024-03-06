Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, futsal turnuvasına katıldı

Turnuva sonunda Numan Soyer, gençlerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek etkinliği sonlandırdı ve gelecek yıllarda da benzer spor etkinliklerine destek vereceklerini belirtti.

Soyergençlerin sporla ilgilenmesini ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Öğrencilerle birlikte final maçını seyreden Soyer, final maçı sonunda öğrencilerin sevinçli tezahüratları arasında kazanan takıma kupasını ve oyunculara madalyalarını takdim etti.

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