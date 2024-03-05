Yalova-Bursa kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı
Yalova-Bursa kara yolunda devrilen tır, trafikte aksamaya neden oldu.
Yalova-Bursa kara yolunda devrilen tır, trafikte aksamaya neden oldu.
Yalova yönüne giden S.A. yönetimindeki 16 RCT 01 plakalı mıcır yüklü tır, Yalova-Bursa kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yan yattı. Tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı.
Bu sırada arkadan gelen L.M. idaresindeki 77 BD 227 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarparak durabildi.
Tırdan mıcır dökülmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.
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