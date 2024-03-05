Yalova-Bursa kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı

Tırdan mıcır dökülmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Bu sırada arkadan gelen L.M. idaresindeki 77 BD 227 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarparak durabildi.

Yalova-Bursa kara yolunda devrilen tır, trafikte aksamaya neden oldu.

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