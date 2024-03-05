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        Yalova-Bursa kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı

        Yalova-Bursa kara yolunda devrilen tır, trafikte aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:33 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:33
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        Yalova-Bursa kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı
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        Yalova-Bursa kara yolunda devrilen tır, trafikte aksamaya neden oldu.

        Yalova yönüne giden S.A. yönetimindeki 16 RCT 01 plakalı mıcır yüklü tır, Yalova-Bursa kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yan yattı. Tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı.

        Bu sırada arkadan gelen L.M. idaresindeki 77 BD 227 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarparak durabildi.

        Tırdan mıcır dökülmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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