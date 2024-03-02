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        Yalova'da başarılı kurum ve kişilere "My Yalova Vizyon Ödülleri" verildi

        Yalova'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte "My Yalova Vizyon Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:38
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        Yalova'da başarılı kurum ve kişilere "My Yalova Vizyon Ödülleri" verildi
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        Yalova'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte "My Yalova Vizyon Ödülleri" sahiplerini buldu.

        My Yalova dergisi tarafından kentteki bir otelde düzenlenen törende, jüri ve sosyal medya üzerinden vatandaşların oylarıyla belirlenen 6'sı belediye başkanı 22 kişi ve kuruma ödülleri verildi.

        Geçen sene "Kentsel Planlama" kategorisinde Yılın Belediye Başkanı Ödülü'nü alan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, bu yıl da yapılan çalışmalar nedeniyle aynı ödüle tekrar layık görüldü.

        "Kültür Sanata Katkı" kategorisinde de ödül alan Tutuk, yaptığı konuşmada, birinci önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

        Bağlarbaşı Mahallesi'nde 100 dönüm alanda kentsel dönüşüme başladıklarını belirten Tutuk, 5 ve 6 katlı binaların dönüşümünü de tamamlayacaklarını aktardı.

        "Kültür Sanata Katkı Ödülü" için ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Tutuk, "Pandemiden sonra Yalova'da zorlu bir dönem geçirdik. Pandemiden sonra bir karar aldık ve İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Yılı ilan ettik. Bu kültür sanat yılında 100 etkinlik yaptık ve Yalova halkı bundan çok memnun kaldı. Bizim gençliğimizde Yalova bir kültür sanat şehriydi. Biz de bu yola şehrimizin yönünü döndürmek üzere Cumhuriyet'imizin 100.üncü yılını '100. Yıl Kültür Sanat Yılı' ilan ettik. Bu yıl da yine 100 kültür sanat programımız olacak." diye konuştu.

        Jüri özel ödülünü vermek üzere sahneye çıkan AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ise organizasyonu düzenleyen ekibe teşekkür etti.

        Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na "Yılın Sporcusu" kategorisinde verilen ödülü, milli takım kampında olması nedeniyle antrenörü Murat Gençtürk aldı.

        "Şeffaf Belediyecilik" kategorisinde Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Sosyal Belediyecilik" kategorisinde Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, "Etkin Yönetim" dalında Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve "Eğitime Katkı" kategorisinde Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel'e ödülleri takdim edildi.

        Program, "Yılın Tersanesi" dalında Boğaziçi Tersanesi, "Yenilikçi Teknoloji Markası" dalında Beyttürk Enerji, "Yılın İş Kadını" dalında Emine Aslan, "Genç Girişimcisi" dalında Zeynep Daşdemir ve jüri özel ödüllerinin verilmesiyle sona erdi

        Törene, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bahçekapılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

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