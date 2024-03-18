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        Yalova'da sürücülerin sopalarla kavga anı cep telefonu kamerasında

        Yalova'da iki sürücünün sopalarla kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:35
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        Yalova'da sürücülerin sopalarla kavga anı cep telefonu kamerasında
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        Yalova'da iki sürücünün sopalarla kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.

        Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde çekici ile otomobilin sürücüleri arasında tartışma çıktı. Sürücüler tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine sopalarla saldırdı.

        Kavga eden sürücüleri çevredekiler ayırmaya çalıştı.

        Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sürücülerin birbirine sopalarla saldırması ve çevredekilerin ayırmak için gösterdiği çaba yer alıyor.

        Görüntüde, otomobil sürücüsünün çekicinin camlarına vurarak zarar verdiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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