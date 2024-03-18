Yalova'da sürücülerin sopalarla kavga anı cep telefonu kamerasında
Yalova'da iki sürücünün sopalarla kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.
Yalova'da iki sürücünün sopalarla kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.
Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde çekici ile otomobilin sürücüleri arasında tartışma çıktı. Sürücüler tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine sopalarla saldırdı.
Kavga eden sürücüleri çevredekiler ayırmaya çalıştı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sürücülerin birbirine sopalarla saldırması ve çevredekilerin ayırmak için gösterdiği çaba yer alıyor.
Görüntüde, otomobil sürücüsünün çekicinin camlarına vurarak zarar verdiği görülüyor.
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