Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Yalova'da iftar programında konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çelik karkastan evler yapıyoruz. Teslimatları da başladı. Bu salı günü inşallah yine devam edeceğiz biten evlerimizi teslim etmeye. 75 bin konutu teslim etmiş olacağız. Ondan sonra da her ay 10 bin, 15 bin evi vermeye devam edeceğiz." dedi.

Yalova Belediyesince Altan Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri için verilen iftara katılan Özhaseki, yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yeri olarak geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin yerin altında iki önemli sorununun bulunduğuna dikkati çeken Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Her güzelin kusuru olduğu gibi bu vatanın da ne yazık ki iki tane kusuru var. İkisi de yerin altında. Gerisi de Cenab-ı Allah güzellikleri vermiş zaten ama yerin altında iki tane kusurumuz var. Birisi ne hikmettir, fitne odakları bitmek bilmiyor arkadaşlar. FETÖ'sünden İŞİD'ine, PKK'sından DHKPC'sine yerin altında yuvalanan ve bizim huzurumuzu bozmak isteyen, bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen envaiçeşit örgütlerdir. Bunlar, dünyanın belirli bir merkezinden destekleniyorlar. Onları durmadan böyle bir destek verilerek, güç verilerek, imkan verilerek başımıza bela etmeye çalışıyorlar."

- "Allah'a hamdolsun, şehirlerimizi, dağlarımızı, köylerimizi temizledik"

Bazı devletlerin demokrasi adı altında girdikleri coğrafyalara kan, gözyaşı, ayrılık ve bela götürdüklerini anlatan Özhaseki, bunu yapabilmek için de terör örgütlerine destek verdiklerini söyledi.

"Değerli arkadaşlarım, bakın bu gerçekleri yüzlerine haykırarak söylüyoruz." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biraz önce söylediğim örgütlerin neredeyse tamamını destekleyen ne yazık ki okyanus ötesindeki ülke var. Avrupa Birliği'nde bizi dost olarak tarif eden, bazılarında stratejik ortak gibi tanımladıkları ülkeler var. Bunların hepsine emin olun silahları da onlar veriyorlar. Biz, bu gerçekliği biliyoruz. Ne yapmak istediklerini de biliyoruz. Allah'a hamdolsun şehirlerimizi, dağlarımızı, köylerimizi temizledik. Bir koridor oluşturduk. Artık hareket kabiliyetleri kalmadı. Ülkede onlara katılan kimse de kalmadı. Huzuru tesis ettik."

- "Şu anda hareketli 500'e yakın fay hattı var"

Türkiye'nin en büyük ikinci sorununun ise deprem gerçekliği olduğuna işaret eden Özhaseki, deprem ülkesi Türkiye'nin bu anlamda gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

"Bilim adamları diyorlar ki Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e doğru giden çizgi üzerinde beş tane eski ülke var. O beş ülkeden birisi de Türkiye." diyen Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Son yüzyıl içerisinde bizim karalarımızda ve denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzerindeki şiddetle ilgili tarif ettiğimiz deprem sayısı 231. Sadece ana karamızda meydana gelen yıkıcı deprem sayısı ise artmış arkadaşlar. Ölen insan sayımız 130 bin ve şu anda hareketli 500'e yakın fay hattı var. Şu andaki bilim, bunların nerelerde olduğunu tahmin edebiliyor, çizgileri kestirebiliyor ama hangi tarihte nasıl bir şiddetle dışa vuracağını, nasıl bir tesir meydana getireceğini bilemiyor. Bizim bu gerçeklikten hareketle konutlarımızı, iş yerlerimizi çok güvenli yapmamız icap ediyor. En son malumunuz 6 Şubat'ta birinci gece yarısı, gündüz öğle vakti meydana gelen çok uzun süren iki tane deprem meydana geldi.

Bu iki depremin neticesinde tam 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon insan da zarar gördü. Yıkılan konut sayısı 680 bin. Dile kolay 680 bin ve iş yerlerimizin sayısı da 170 bin yani 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Birçok şehrimiz harap oldu. 53 bin 500 kardeşimiz de toprağa verildi. Maddi boyutunu mu soruyorsunuz bu işin? 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Manevi boyutu, onu ölçecek bir alet hala icat olmadı."

- "Selfie çekilip giden deprem turisti, çok şöhretli belediye başkanlarımız var"

6 Şubat depremi sonrası bölgede yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Özhaseki, özellikle Yalova ile birlikte önemli büyükşehir belediyelerini Hatay'da görevlendirdiklerini dile getirdi.

"Bir taraftan Cumhurbaşkanı'mız, bakanlarımız, AFAD'daki görevli arkadaşlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, naçizane ben. Bütün belediyelerimizi oraya görevlendirdik." diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Mustafa Bey de şahit, oralarda çok çalıştık ama bir de oralara sadece özel jetlerle gelip, yanında sosyal medya ekibini getirip, selfie çekilip giden deprem turisti, çok şöhretli belediye başkanlarımız var. Allah onlara da iyilik versin. Ne diyelim? Şükür, şimdi binden fazla şantiyemiz var. Binlerce ev yapıyor, yüz binlerce ev yapıyor. 3 bin 433 köyde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Çelik karkastan evler yapıyoruz. Teslimatları da başladı. Bu salı günü inşallah yine devam edeceğiz biten evlerimizi teslim etmeye. 75 bin konutu teslim etmiş olacağız. Ondan sonra da her ay 10 bin, 15 bin evi vermeye devam edeceğiz. Devlet olarak bizler, bu kardeşlerimize sahip çıktık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız söz verdi. Bizler, o sözleri yerine getireceğiz Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, kıssadan hisse.

Şimdiden Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın uzandığı Adalar segmenti kırılmak üzere. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün bilim adamları da söylüyorlar. Adalar'daki böyle bir kırılma, başta tabii ki İstanbul'u çok yoracak. Kocaeli'yi, Bursa'yı etkileyecek ama Yalova'mızı da etkileyecek. O zaman bize düşen tek şey, kentsel dönüşümü doğru bir şekilde gerçekleştirmek."

-"'Beni parlatın' diye sosyal medyada trilyonlarca para akıtıyorlar"

İstanbul'da 14 ilçede yürüttükleri çalışma sırasında tüm belediyelerin AK Parti'li belediyeler olmasının dikkatini çektiğini belirten Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisinden bir belediyenin dahi olmamasını eleştirdi.

Benzer bir durumun İzmir'de de yaşanmaya devam ettiğini dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da bir tek Cumhuriyet Halk Partili belediye bir binayı değiştirmek, dönüştürmek için uğraşıyor mu? Hayır. Ne yapıyorlar peki? Çiçek, böcek, sanatçı, yandaş. Akşamları çağırıyorlar, türküler söyletiyorlar, paraları veriyorlar. Bir de iyi öğrenmişler. Algı belediyeciliği yapmak. Reklama acayip para veriyorlar. Olmamışı olmuş gibi, yapılmamışı yapmış gibi sunuyorlar. 'Beni parlatın.' diye sosyal medyada trilyonlarca para akıtıyorlar. Yazıktır arkadaşlar, günahtır, bunlar kamu kaynakları. İstanbul'da kentsel dönüşüme ayrılan para 500 milyon liranın altında ama ajansların sadece parlatma hareketi için sosyal medyaya verilen para tam iki misli. Günah değil mi arkadaşlar? Yazık değil mi? Bizi bir an önce kentsel dönüşüme ağırlık vermemiz lazım. Biz, bunu yapmaya hazırız. Siz de buralarda eğer izin verirseniz Mustafa Başkanımız'ın önünü açarsanız, onun hazırladığı her projeye ben destek vereceğim."

Kentsel dönüşümde bakanlık, belediye ve vatandaş olmak üzere üç ayaklı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Biz hazırız. Bakın ben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak açık ilanda bulunuyorum. Ulusal televizyonlarımız da burada. Hangi partili belediye başkanı olursa olsun, eğer kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa lütfen gelsin. Sonuna kadar kapımız açık. Elinden tutacağım, yanında duracağım, para verilmesi icap ediyorsa para, arsa verilmesi icap ediyorsa arsa vereceğim. Yeter ki gelsin. Bu konuda asla parti ayrımı olmaz." ifadelerini kullandı.

İftar programına Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partili yöneticiler katıldı.