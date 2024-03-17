Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Yalova'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Eskiden bizim daha çok entel dantel geçinen tiplerimiz TOKİ'yi beğenmezlerdi. Yukarıdan bakarlardı. 'TOKİ konutları değil mi' gibi, böyle bir kekremsi ifadeyle de kendilerine sunarlardı ama depremden sonra herkes gördü ki TOKİ'nin şu ana kadar 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konut var. Hiçbir tanesi yıkılmadı. O şiddetli depremlerde dayandı." dedi.

Özhaseki, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Yalova'da Vali Hülya Kaya'yı ziyaret etti. Daha sonra Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile bir araya gelen Özhaseki, belediye ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, en önemli işlerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için müthiş bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Özhaseki, diğer taraftan da tüm şehirleri depreme dirençli hale getirmek için büyük mücadele verdiklerini vurguladı.

Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizerek, "Bize düşen şey bir an önce kentlerimizi depreme dirençli hale getirebilmek. Eğer bir belediye başkanı kendini vazife süresi içerisinde ve bittiğinde müsterih olarak kenara çekilmeyi düşünüyorsa, elini vicdanına koyduğunda, geriye doğru baktığında 'evet şehrimi ne kadar hazırladım, ne kadar kentsel dönüşüm içinde başarılı oldum' diye mutlaka düşünmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

TOKİ'nin Türkiye'nin dört bir yanında imzasının olduğunu belirten Özhaseki, bakanlığın Yalova'daki çalışmalarını da paylaştı.

Özhaseki, TOKİ'nin kendisini ispat ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Eskiden bizim daha çok entel dantel geçinen tiplerimiz TOKİ'yi beğenmezlerdi. Yukarıdan bakarlardı. 'TOKİ konutları değil mi' gibi böyle bir kekremsi ifadeyle de kendilerine sunarlardı ama depremden sonra herkes gördü ki TOKİ'nin şu ana kadar 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konut var. Hiçbir tanesi yıkılmadı. O şiddetli depremlerde dayandı. Depreme dirençli konutlar yapıldığını, dosdoğru yapıldığını ispat etti. Sıvası bile dökülmedi. O yüzden arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz.

Bundan sonra da şehrimizi daha dirençli hale getirebilmek amacıyla depreme TOKİ vasıtasıyla evler yapmaya da devam edeceğiz. Bizim Bakanlık olarak burada ciddi bir faaliyetimiz de yurt dışından temin ettiğimiz çok uzun vadeli neredeyse sıfır faizli ana isale hattının yapılması meselesi. Burada da sadece ana isale hattı kilometrelerce yapılmıyor. 8 tane kadar depo ya yenileniyor ya da yeniden yapılıyor. Terfi merkezi yapılıyor. Ana isale hattındaki kaçaklar elbette sıkıntı veriyordu. Uzunca bir süredir bu konuşuluyor ama yapılamıyordu. Allah'a şükür, bunun da kredisini temin ettik. Şimdi yüzde 75 seviyelerinde."

Yalova Millet Bahçesi'nin de yapımının tamamlandığını, açılışa hazır hale geldiğini dile getiren Özhaseki, "Ayrıca üniversitemiz içerisinde de hükümetimizin yapmış olduğu bir taraftan 100 milyon lirayı geçen morfoloji binası, kongre merkezi binası bittiği gibi şu anda da devam eden haziran ayı gibi açılışını yapacağımız sanat tasarım fakültemizin inşaatı da hızla sürüyor. Aynı zamanda proje safhasında olan, ihaleye çıkılması için gün beklenen kütüphanemiz ve yemekhanemiz de var." diye konuştu.

Özhaseki, Yalova'ya ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Diğer tarafta da kısa bir süre olmasına rağmen belediyede, yerelde Mustafa Tutuk Başkanımız elinden geleni yapıyor. Bu kısa süre içerisinde ana isale hattına başlaması bile başlı başına bir mucizedir. Kim ne derse desin. Birçok belediye başkanı bu dönemlerde altyapı yatırımına girmezler. Çünkü altyapı yatırımı biraz insanları rahatsız eder. O rahatsızlıktan da tabii ki 'oylarımız düşer' endişesiyle kolay kolay belediye başkanları bu tür işlere girmezler ve girmekten imtina ederler ama cesaretle girdi Mustafa Bey. Büyük de bir iş yapıyor." dedi.

Bakan Özhaseki, daha sonra Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Özhaseki'ye ziyaretlerde, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı da eşlik etti.