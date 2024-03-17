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        'KENTSELDÖNÜŞÜM YAPMAK İSTEYEN BELEDİYE BAŞKANLARINA KAPIMIZ AÇIK'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yalova'da sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve gençlerle iftarda buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 20:47 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:50
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        Bakan Özhaseki: Entel dantel geçinen tiplerimiz TOKİ'yi beğenmezlerdi, yukarıdan bakarlardı (3)
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        ‘KENTSELDÖNÜŞÜM YAPMAK İSTEYEN BELEDİYE BAŞKANLARINA KAPIMIZ AÇIK’

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yalova’da sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve gençlerle iftarda buluştu. Burada yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün önemine bir kez daha dikkat çeken Özhaseki, muhalefet partili belediye başkanlarına da çağrıda bulunarak, “Kuzey Anadolu fay hattının uzandığı Adalar segmenti kırılmak üzeredir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün bilim adamları da söylüyorlar. Adalardaki böyle bir kırılma başta tabii ki İstanbul'u çok yoracak. Kocaeli'yi, Bursa’yı, Yalova’mızı etkileyecek. O zaman bize düşen tek şey, kentsel dönüşümü doğru bir şekilde gerçekleştirmek. İstanbul'da projeleri açıklıyoruz. Ben deprem bölgelerine gidiyorum. Her bir yerde ayrı ayrı bu projeleri de takip ediyorum. Bizim belki de önümüzdeki dönem, özellikle Yalova’mızda yapmamız gereken tek şey, belediyemizin belirli bölgeleri tespit edip, sonra bakanlığın imkanlarıyla birlikte, oraları kentsel dönüşüme sokarak, evlerimizi depreme dirençli hale getirebilmek. Bu işin zaten 3 tane ayağı var. Birisi bakanlık, birisi belediye, birisi de vatandaş. Biz hazırız. Bakın ben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak açık ilanda bulunuyorum. Ulusal televizyonlarımız da burada. Hangi partili belediye başkanı olursa olsun, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, lütfen gelsin sonuna kadar kapımız açık. Elinden tutacağım, yanında duracağım, para verilmesi icap ediyorsa para vereceğim, arsa verilmesi icap ediyorsa, arsa vereceğim. Yeter ki gelsin. Bu konuda asla parti ayrımı olmaz. Çünkü deprem geldiğinde, hiç kimseye dinini, imanını, mezhebini falan sormuyor. En sevdiklerimizi alıp götürüyor Allah korusun. O yüzden bu vebali bir iş diye düşünüyorum ben. Sonuna kadar kapımız açık. Ama belediye ayağında aksamalar oluyor. Bizim arkadaşlarımız çalışıyorlar, hazır ediyorlar, bakanlıkta iş birliğine katılıyorlar. Ve nihayetinde biz o kentsel dönüşümü daha rahat yapıyoruz. Ama başkanlık tarafı çalışmazsa, mahallelerini hazırlamazsa, bize getirmezse veyahut da yapmak istediğimiz iş için, dava üzerine dava açarsa işte orada biraz işimiz aksıyor” dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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