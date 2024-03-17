Bakan Özhaseki: Entel dantel geçinen tiplerimiz TOKİ'yi beğenmezlerdi, yukarıdan bakarlardı (2)

’81YIL BOYUNCA YAPILANLARDAN BİRKAÇ MİSLİ FAZLA İŞ YAPTIK’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki incelemelerinin ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, AK Parti hükümetlerinin, cumhuriyet hükümetlerinin tamamından çok daha fazla proje hayata geçirdiğini belirterek, “Bizim gerek 22 yıllık iktidarımızda, gerekse 94’te başlayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da, bizlerin de Anadolu'nun değişik kentlerinde belediyecilik yapmasıyla birlikte, özellikle hizmet döneminin açıldığını çok rahat söyleyebiliriz. Bütün dava kardeşlerim, arkadaşlarım her alanda başlarını dik tutabilirler. Alnımız açık Allah'a şükür. İktidarda o kadar çok iş yaptık ki bizden önce gelmiş geçmiş bütün cumhuriyet hükümetlerinin 81 yıl boyunca yaptıklarını bir tarafa koyun, bizimkiyle kıyaslayın, 20 yıllık yaptıklarımızı. Emin olun bizim yaptıklarımız birkaç misli fazla. Geçmişte hizmet eden hiç kimseye sözümüz yok. Ama en azından da yaptıklarımızı söylemek durumundayız. Hükümet etme noktasında aklınıza hangi alan geliyorsa, yani maliyeden savunma sanayiye, ulaştırmadan sağlığa, enerjiden diğer alanlara hangi alanı düşünürseniz düşünün, her bir alanda yaptığımız faaliyetlerin geçmiş cumhuriyet hükümetlerinin yaptıklarının tamamından birkaç kat fazla. Sadece sağlıkta bile, geçmişte gece 4’te, 5’te sıralara girip, kuyrukta bir tane numara alabilmek için saatlerce bekleyen insanlar var. Hastanelerde insanların rehin kaldığı dönemleri biliriz. İlaç alamayan insanların durumunu çok iyi biliyoruz. Şimdi bile açılan şehir hastaneleriyle verilen sağlık hizmetleriyle, en son pandemide de dünyayla yarışan ve en önde olduğumuz bir alandan bahsediyorum şimdi. Hepimiz başımızı dik tutup, övünebiliriz” diye konuştu.

‘AK PARTİ AİLESİ OLARAK HER YERDE BAŞINIZI DİK TUTUN’

22 yıllık iktidarları döneminde hayata geçirilen projelerin yanı sıra yaşadıkları sıkıntılara da değinen Özhaseki, şöyle konuştu:

“Eskiden bir vesayet rejimi vardı. 1946’da çok partili sisteme geçilmiş, istediğimiz gibi idarecileri seçiyoruz ama hazmedememişler bazıları. Biz seçip Ankara'ya gönderiyoruz, bizi idare etsinler diye. Ama orada yılanlar, çıyanlar bekliyor. Önce siyasilerin üzerine baskı kurmaya çalışıyorlar. Sözlerini geçiremezlerse faili meçhuller başlıyor. Sonra gazetelerde siyasileri tahfif eden, küçümseyen, alay eden tavırlar ve başlıklar çıkmaya başlıyor. Sonra, ‘İdare edemiyorsunuz’ diyorlar. Pat ihtilal yapıyorlar. Bunların çoğu legal kuruluşlar gibi gözükse de onların yer altına uzanmış uzantılarıyla yapılıyordu. 60’ta, 70’te, 80’de yaşadık. 28 Şubat'ta değişik bir biçimini yaşadık. Bana içinizden bir tek Allah'ın kulu şunu söylesin. Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmek için ne yaptılar? Hangi suçu işlediler? Tabii tarih zamanla hükmünü veriyor, insanların gönlünde o tahtı kuruyor. Arkasından Fatihalar okunuyor. Ama ona o kötülüğü yapanların hepsi de beddualarla, lanetlerle anılıyor. Aynısını bize de yaptılar. Parti kapatma davası açtılar. Muhtıralar verdiler. Gezi olayları, arkasından hukuk darbesi 17/25. Sonra çukur eylemleri. 4 tane affedersiniz zibidi ellerine paçavrayı almış, bayrak diyerek bağırıyor. ‘Biz öz yönetim ilan ettik’ diyorlar. Çukur eylemleri. Devlet kurmaya kalkıyorlar kendi kendilerine. Ve ihtilal denemesi. Çok şükür bunların altından, hepsinin altından kalktık. Tabii burada en büyük pay da bize yol gösteren, liderlik eden Recep Tayyip Erdoğan’ın. Millet de arkasında durdu ve bu kötülüklerin hepsini bertaraf ettik. Özgürlükleri de biz genişlettik. Ben sadece başörtüsü meselesi olarak görmüyorum ki özgürlükleri. Doğu'da bakın bir kardeşimiz kendi anadili olan Kürtçeyi kullanamıyordu. Türküsünü söyleyemiyordu. Propagandasını yapamıyordu. Niye yapılmasın? Onları da biz genişlettik. Ve dünyaya da liderlik nasıl olur, Türk milletinin onuru, asaleti nasıl temsil edilir, bu da Sayın Cumhurbaşkanımızla ortaya çıktı. Daha önce yurt dışına gidip oralarda iki büklüm duran biz başbakanlar da gördük. 300 milyon lira emanet para alacağız, borçtan faizden para alacağız diye iki büklüm duran, ricacı başbakanlarımız vardı ne yazık ki. Sonra oradan, şimdi düşünün IMF'den memurlar gelir. Büyük törenlerle karşılanır. Maliyeye giderler, en baş köşeye otururlar, emirler yağdırırlardı. ‘Şuna parayı vereceksiniz, şuna vermeyeceksiniz, şunu şöyle yapacaksınız’ diye. O dönemler çok geride kaldı. Bir Türkiye var. Allah'a hamdolsun üzerinde artık oyun oynanamıyor Türkiye'nin. Türkiye, oyun kurucuları arasına girdi. Terörden de bertaraf ettiğimiz alanlarda biz istediğimizi yaptırıyoruz. Azerbaycan Şuşa zaferinde biz yine Türkiye olarak en başroldeydik. Akdeniz bir Türk gölü haline geliyor. Bütün bunların hepsinde de bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin müthiş bir liderliği var. O yüzden AK Parti ailesi olarak siz de lütfen başınızı dik tutun her yerde. Övünerek anlatın bunları. Şükür Allah'a, hizmetle dolu geçti. Ve belediyecilikte de bizler çok güzel işler yapıyoruz. 94’te ilk çıktığımızda hep demiştik ki ‘Biz hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız, mazeret de üretmeyeceğiz. Deli gibi çalışacağız’ dedik ve çalıştık. Senelerdir temsil ettiğimiz, başkanlık yaptığımız şehirler hep öne doğru çıktı. Burada bile 3 yıllık, 4 yıllık bir mücadeleyle neler yapıldığına sizler şahitsiniz. En büyük projeler yine bizim zamanımızda yapılıyor. Su isale hattı, 26 milyon avroluk bir hat. Yapsalardı ya daha önce bunu.”

’31 MART’A KADAR HASTALANMAK BİLE YASAK’

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri işaret eden Özhaseki, “Yüksek oy oranıyla gelmekle, ucundan, bucağından zoraki kurtararak gelmek arasında da fark var. Burada iradenizi ortaya koyarsınız bir rekorla Mustafa Başkanı ve diğer ilçelerimizdeki, beldelerimizdeki kardeşlerimizi Ankara'ya gönderirsiniz. Onlar da sizin temsilciniz olurlar, sizlere hizmet ederler. Allah utandırmasın. Birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. İnşallah şu 15 gün içerisinde biraz daha gayret. Hastaneye gitmek bile yasak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hastalanmak bile yasak. Bakın bu yaşta, her gün 1 veya 2 şehre gidiyorum. 8-10 yerde konuşmalar yapıyoruz, mitinglere katılıyoruz. Doğru bildiklerimizi anlatıyoruz. Bu seçimlere kadar biraz daha gayret. Ondan sonra normal, kendi işlerimize dönüp, herkes kendi işini yapabilir ama seçimlerde bir gayret istiyorum" dedi.

‘MİLLETİN PARASINI HARCAYARAK ALGI YAPIYORSANIZ ZEHİR ZIKKIMDIR’

CHP’li belediyeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da eleştiren Özhaseki, şunları söyledi:

“Önde bir kordon var, bir de arka taraflarda perişan, ihmal edilmiş İzmir var. İzmir de deprem bölgesi. 25 senedir Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti burayı idare ediyor. 25 tane bina değiştirdi mi, dönüştürdü mü? Ya 25 tane. Ne var yani, sıradan bir müteahhit bile kendi başına yapabilir her sene bir binayı. Yok, yok, yok. Hiç öyle bir niyetleri yok. Sadece öğrenmişler algı belediyeciliği. Biz hizmet belediyeciliği diyoruz. Biz gönül belediyeciliği diyoruz. Biz marka şehirler diyoruz. Gerçek belediyecilik bizim yaptığımız diyoruz ki doğru yüzde 100 inanarak söylüyoruz. Onlar da sosyal medyada fenomenlerle, yazarlarla, çizerlerle, yandaş besledikleri sanatçı tayfasıyla trilyonlar dağıtarak, hayatlarını sürdürüyorlar. İstanbul’da reklama ayrılan para 2 birim, ‘Deprem geliyor, İstanbul Allah korusun tehdit altında’ diyoruz. Ayrılan para 1 birim. Yani arkadaşın reklam parası, kentsel dönüşümden çok daha fazla. Böyle bir belediyecilik anlayışları var. O da algı belediyeciliği. Yapmadığı halde yapıyormuş gibi göstermek, olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek. Tatildeyken çalışıyor gibi göstermek. Böyle bir moda başladı. Bu en azından ayıptır, riyakarlıktır, iki yüzlüktür. Ama milletin parasını harcayarak bir de algı yapıyorsanız zehir zıkkımdır. Helal değildir. Biz bunlar karşısında yine yolumuzdan şaşırmayacağız. Sıkıntılarımız var, var arkadaşlar bilmiyor muyuz. Enflasyon belasını yenmeye çalışıyoruz. Kolay değil. Bu arada emekli kardeşlerimizin durumunu bilmiyor muyuz, elbette biliyoruz. Ama en kısa süre içerisinde inşallah onları da giderecek irade de, güç de, bilgi de, birikim de Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibinde var. Onları da inşallah en kısa süre içinde hallederiz diye düşünüyorum ben. “

‘MAHKEME KADIYA MÜLK DEĞİL’

Çiftlikköy Sahil Mahallesi’ndeki halk buluşmasında vatandaşlarla da bir araya gelen Özhaseki, yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanlarını işaret ederek, “Tabii burada bir kan değişimi oluyor. Kolay değil, insanız. Eski başkanımızın da veyahut da başka yerlerde de bu değişim oluyor. Nefisleri ağır gelebilir. Ama bu bir görev değişimi. Mahkeme kadıya mülk değil. Emin olun ben çalıştığım için burada olduğumu zannediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza gece gündüz koştuğum için, bu işi bildiğim için burada olduğumu zannediyorum. Peki ben çalışmasam, yan gelip yatsam, bu işten de hiç anlamasam kim kimin kara kaşına, kara gözüne gel ya burada dur der ki” diye konuştu.