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        Yalova'da tersanedeki devrilen kule vinci operatörü hayatını kaybetti

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede devrilen kule vincinde sıkışan operatör, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:55
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        Yalova'da tersanedeki devrilen kule vinci operatörü hayatını kaybetti
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        Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede devrilen kule vincinde sıkışan operatör, hayatını kaybetti.

        Altınova tersaneler bölgesindeki bir tersanede kule vinç operatörü olarak çalışan Ziya Yamaç (47), şiddetli rüzgarda kule vincini kontrol etmek için vince çıktı.

        Bu sırada devrilerek onarım için bekleyen bir geminin üzerine devrilen vincin kabininde sıkışan Yamaç için bölgeye AFAD, Altınova, Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonrası Yamaç'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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