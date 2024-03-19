Yalova'da tersanedeki devrilen kule vinci operatörü hayatını kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede devrilen kule vincinde sıkışan operatör, hayatını kaybetti.

Altınova tersaneler bölgesindeki bir tersanede kule vinç operatörü olarak çalışan Ziya Yamaç (47), şiddetli rüzgarda kule vincini kontrol etmek için vince çıktı.

Bu sırada devrilerek onarım için bekleyen bir geminin üzerine devrilen vincin kabininde sıkışan Yamaç için bölgeye AFAD, Altınova, Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonrası Yamaç'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.