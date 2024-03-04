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        Yalova'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:22
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        Yalova'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Laledere köyü yakınlarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, şüpheliler H.A, G.O, Y.O. ve E.B'yi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

        Kazıda kullanılan malzemelere ekiplerce el konuldu.

        Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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