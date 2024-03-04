Yalova'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Laledere köyü yakınlarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, şüpheliler H.A, G.O, Y.O. ve E.B'yi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere ekiplerce el konuldu.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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