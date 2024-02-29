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        Yalova'da Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası heyecanı sona erdi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 16 Şubat'ta başlayan 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:06
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        Yalova'da Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası heyecanı sona erdi
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 16 Şubat'ta başlayan 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Çınarcık Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarında 3 bin sporcu, taolu ve sandada performanslarını sergiledi.

        Turnuvada 13 gün boyunca 60 ilden 3 bin sporcu mücadele etti. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler, veteranlar yaş gruplarında taolu, sanda, light sanda ve tuishou branşlarında dereceye giren 1150 sporcuya madalyaları törenle verildi.

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