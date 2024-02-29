Yalova'da Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası heyecanı sona erdi

Turnuvada 13 gün boyunca 60 ilden 3 bin sporcu mücadele etti. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler, veteranlar yaş gruplarında taolu, sanda, light sanda ve tuishou branşlarında dereceye giren 1150 sporcuya madalyaları törenle verildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Çınarcık Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarında 3 bin sporcu, taolu ve sandada performanslarını sergiledi.

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