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        Yalova'da yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Yalova'da bir evin yandığı ihbarına giden itfaiye ekipleri, tek başına yaşayan 65 yaşındaki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:46 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:46
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        Yalova'da yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedeni bulundu
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        Yalova'da bir evin yandığı ihbarına giden itfaiye ekipleri, tek başına yaşayan 65 yaşındaki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

        Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanının birinci katında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanların kapladığı birinci kattaki dairenin kapısını kırarak içeri girdi.

        Yangına müdahale eden ekipler, yalnız yaşadığı belirtilen 65 yaşındaki Ahmet Anıl'ın yatak üzerinde cansız bedeniyle karşılaştı.

        Anıl'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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