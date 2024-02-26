Yalova'da yangın çıkan evde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Anıl'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanının birinci katında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.