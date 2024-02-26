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        Yalova merkezli organize suç örgütüne yönelik "Kafes-47" operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Yalova merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik "Kafes-47" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:31
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        Yalova merkezli organize suç örgütüne yönelik "Kafes-47" operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Yalova merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik "Kafes-47" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşları Yılmaz Çakar ve Erdem Çakar'ın da aralarında olduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen sevk edilen şüphelilerden Yılmaz ve Erdem Çakar ile Engin Kulunk çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.B, E.İ, G.K, M.D. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 25 Şubat'ta duyurduğu Yalova merkezli Sakarya, Bursa ve Kocaeli illerinde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında "Çakar" adlı organize suç örgütünü çökertilmiş, elebaşlarının da bulunduğu 8 şüpheli yakalanmıştı.

        Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şüphelilerin bir araya gelerek suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşları borçlandırarak tefecilik suçunu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise, bazen nakit bazen de iş yerlerine ait mallarını, araçlarını, şirketlerini, gayrimenkullerine hile ve cebren ele geçirerek yağma suçunu işledikleri belirlenmişti.

        Ayrıca borcunu aksatanlara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri, ayrıca kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek yüzde 12 bedel ile sahte fatura düzenledikleri ortaya çıkarılmıştı.

        Şüphelilere ait 2014 yılından günümüze kadar açılıp kapatılan şirket hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 1 milyar lira tutarında haksız kazanç elde edildiğinin değerlendirilmesiyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Altınova ve Çiftlikköy ilçeleri ile Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerinde "Çakar" suç örgütüne yapılan eş zamanlı operasyonla 14 adreste arama yapılmıştı.

        Adreslerde, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda fişek, borçlulara ait 22 gizlenmiş senet, 18 gizlenmiş vaziyette cirolanmış çek, örgüt lideri tarafından çeşitli kişilere verilmiş 9 tapu, 4 kaşe, borçlulara ait el konulan araca ait 2 plaka, 550 lira iş yerinde gizlenmiş nakit para, borçlulara ait el konulmuş bir otomobil, 15 dijital materyal, 2 ajanda ve bir miktar esrar ele geçirilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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