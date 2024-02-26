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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:40 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:18
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, bazı şüphelilerin çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getirerek satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        M.A. ve Z.G'nin bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçta narkotik köpeği "Zeytin" eşliğinde yaptığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Devam eden operasyonda C.D. ve Ş.A'nın bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçta bir miktar daha sentetik uyuşturucu buldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, Z.G. ve Ş.A. tutuklandı, C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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