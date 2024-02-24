Yalova'da 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Yalova'da bir süredir haber alınamayan 83 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Yalova'da bir süredir haber alınamayan 83 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Rüstempașa Mahallesi İsmet Acar Caddesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun komşuları, evden kötü kokular gelmesi nedeniyle durumu polise bildirdi.
Daireye giren ekipler, geri dönüşüm malzemeleriyle dolu olan evde Sadioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.
Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Evdeki geri dönüşüm malzemeleri ise Yalova Belediyesi ekiplerince toplandı.
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