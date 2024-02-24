Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Yalova'da bir süredir haber alınamayan 83 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da 83 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da bir süredir haber alınamayan 83 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

        Rüstempașa Mahallesi İsmet Acar Caddesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun komşuları, evden kötü kokular gelmesi nedeniyle durumu polise bildirdi.

        Daireye giren ekipler, geri dönüşüm malzemeleriyle dolu olan evde Sadioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

        Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Evdeki geri dönüşüm malzemeleri ise Yalova Belediyesi ekiplerince toplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Ahmediye köyünde inşa edilen sulama göleti çiftçinin hizmetine sunuldu
        Ahmediye köyünde inşa edilen sulama göleti çiftçinin hizmetine sunuldu
        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, başarılarıyla gençlere örnek oluyor
        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, başarılarıyla gençlere örnek oluyor
        Yalova'da AK Parti aday tanıtım toplantısı düzenlendi
        Yalova'da AK Parti aday tanıtım toplantısı düzenlendi
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediyesini zi...
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediyesini zi...
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Yalova'da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi
        Yalova'da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi