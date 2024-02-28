Yalova'da sis etkili oldu

Sahil kesimi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Fatih, Cengiz Koçal ve İstanbul caddeleri sisle kaplandı.

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kara yolu, ana cadde ve ara yollarda görev yapan trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıda bulundu.

Kent merkezinde ve Yalova-Kocaeli kara yolunda sürücüler sisten dolayı trafikte ilerlemekte zorlandı.

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