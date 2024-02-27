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        Yalova'da dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

        Yalova'nın Altınova ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişinin 650 bin lira dolandırılmasıyla ilgili dosyada 3 kişi daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:48 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:48
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        Yalova'da dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişinin 650 bin lira dolandırılmasıyla ilgili dosyada 3 kişi daha tutuklandı.

        15 Şubat 2023 tarihinde Altınova ilçesinde ikamet eden A.K'nin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtanlar tarafından 650 bin lira dolandırılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri, olayla bağlantılı 4 şüphelinin izine ulaştı.

        Dosyada tutuklu bulunan 4 zanlının ifadelerinden elde edilen bilgiler ışığında yapılan teknik inceleme ve araştırmalarda M.N.A, M.E.Y, R.A. ve Ö.T'nin de dolandırıcılık olayı ile ilişkisinin olduğu tespit edildi.

        İstanbul'da kaldıkları otelde gözaltına alınan şüphelilerin üzerleri ve otel odalarında yapılan aramada, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 720 lira ile yine dolandırıcılık olayında kullanıldığı değerlendirilen 8 cep telefonuna ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.E.Y, R.A. ve Ö.T. tutuklandı, M.N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Daha önce 4 kişinin tutuklandığı dosyada tutuklu sayısı da 7'ye yükseldi.

        -Olay

        Yalova'nın Altınova ilçesinde ikamet eden A.K'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 4 zanlı, mağdura verdikleri banka hesap numarasına 650 bin lira havale ettirmiş, şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ile "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri, olayın failleri olan Y.T, E.T, E.D. ve M.A'yı tespit ederek Kocaeli'ndeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Gözaltına alınan dört şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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