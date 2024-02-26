Yalova'da misafiri olduğu kişiyi öldürüp evini ateşe veren şüpheli tutuklandı

Araştırmalar sürerken polise teslim olan L.Ç'nin, tek başına yaşadığı evine misafir olduğu Anıl ile aralarında tartışma çıktığını, maktulü boğup, daireyi ateşe vererek ayrıldığını itiraf ettiği öğrenildi.

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