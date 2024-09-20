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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Yalova'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Anayasa'da bugüne kadar çok fazla değişiklik yapıldı, bu değişikliklerden kaynaklanan uyumsuz alanlar oluştu. Millet bu alandaki hakkını kullanıp kendi anayasasını yapsın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:37
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Yalova'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Anayasa'da bugüne kadar çok fazla değişiklik yapıldı, bu değişikliklerden kaynaklanan uyumsuz alanlar oluştu. Millet bu alandaki hakkını kullanıp kendi anayasasını yapsın." dedi.

        Yazıcı, partisinin Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, kurumsal yapıya çok önem veren bir parti olduklarını ve kuruldukları günden itibaren buna bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Milletin, kendisinin belirlediği, rotasını çizdiği, rengini, desenini oluşturduğu AK Parti'yi benimseyerek 2002 yılında tek başına iktidar yaptığını anlatan Yazıcı, şöyle devam etti:

        "İnsan hakları önemlidir. İnsanların doğuştan var olan hakları var. Yaşama hakları, düşünce, ifade özgürlüğü, inanç, inanma hakları. Bunlar ihlal edildiğinde, zaman mekan farkı gözeterek farklı bir biçimde yaklaşmak bizim tarzımız değil. Bizim için yaşama hakkı Londra'da neyse Bağdat'ta da odur. Bizim için siyasal katılım hakkı Paris'te neyse Şam'da da odur. Dolayısıyla etrafımızda, güneyimizde, kuzeyimizde olup biten insan kıyımlarına karşı Türkiye, insanlığın kazanımı, bu değerleri esas almak suretiyle farklı bir ses yükseltmektedir. Bu sesi seslendiren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına değerli Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

        Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin 10 yıl içinde Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olmasını sağlayacakları ve buna bağlı olarak fiyatların düşeceğine ilişkin açıklamasından dolayı eleştirdi.

        Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin sürdüğünü anımsatan Yazıcı, "Sebepler var. Ha bunları kaldırabilirsek, değerlerimizden, birlik ve bütünlüğümüzden, kırmızı çizgilerimizden ödün vermeksizin... Örneğin, Kıbrıs davasından vazgeçmeksizin. Ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda, anarşizmi temsil edenlere prim vermeksizin, vesaire olursa elbette ki Avrupa Birliği'yle tam üyelik müzakeresi düşünülür." ifadesini kullandı.

        - "Önce darbe yapıp anayasayı yok saymışlar, sonra da anayasa yapmışlar"

        Yeni anayasa tartışmalarına değinen Yazıcı, TBMM'de yeni yasama yılı başladığında bu konuda somut adımlar atacaklarını ve ekim ayında ilk anayasa çalıştayını gerçekleştireceklerini bildirdi.

        Anayasanın halk tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

        "Bugüne kadar Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar halkımız bu hakkını kullanamadı. Halen kullanılan anayasamız da darbeden sonra darbeciler tarafından yapılan anayasalardır. Yani önce darbe yapıp anayasayı yok saymışlar, sonra da anayasa yapmışlar. Anayasa'da bugüne kadar çok fazla değişiklik yapıldı, bu değişikliklerden kaynaklanan uyumsuz alanlar oluştu. Millet bu alandaki hakkını kullanıp kendi anayasasını yapsın."

        Toplantıya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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