Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.





Esenköy beldesinde 20 Şubat'ta yaşanan olayla ilgili baba Muhammed Baca, eşi Bilge Baca, 14 aylık kızı M.İ.B. ve avukatlarıyla ifade vermek için Yalova Adliyesi'ne geldi.



Savcılık ifadesinin ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan baba Muhammed Baca, Ş.E'nin savcılık ifadesinde çocuğuna kazara vurduğunu söylediğini belirtti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvendiğini ifade eden Baca, "Bundan sonrası adliye, savcılık karar verecek." dedi.



Baba ile M.İ.B'nin avukatlığını yaptıklarını belirten Avukat Tolga Tayla ise son günlerde Muhammed Baca'nın bebeğiyle mağdurken tekrar mağdur edildiklerini söyledi.



"Kızın torpidoya yüzünü çarpmasıyla gözündeki morarmanın oluştuğu" şeklinde algı yaratıldığını öne süren Tayla, şöyle konuştu:



"Ancak bu tamamen bir algıdan ibarettir. Keza savcılık soruşturmasında gizlilik kararı yoktur. S.E. ve Ş.E'nin ifadeleri de apaçık ortadadır. Muhammed Baca'ya karşı yapılan bir saldırı neticesinde Muhammed Baca'nın elinde çocuğu olduğunu görmelerine rağmen cisim fırlatılmaya ve vurulmaya devam edilmiştir. Kazara da olsa elinde çocuk olan bir babaya karşı böyle bir eylemin yapılmış olmasının hiçbir anlamı yoktur ve bunu farklı yerlere çekmeye de gerek yoktur. Adli tıp raporu dosya arasına girmiştir ve rapor içerisinde çocuğun kafasının arka kısmında ciddi ve kalıcı bir hasar olduğu da tespit edilmiştir. Torpidoya çarpmayla oluşacak bir hasar değildir."



Tayla, basına servis edilen görüntülerde, Baca'nın 112 Acil Çağrı Merkezi ve Çınarcık Kaymakamlığını aradığı sırada "Çocuğun yüzüne ne oldu?" ifadesi geçtiğini kaydetti.



Söz konusu ifadenin farklı yerlere çekildiği savunan Tayla, "Aynı tarihte saat 18.59'da çocuğun ev içerisindeki bir videosunda yüzü apaçık ortadadır ve bir hasar yoktur. Bebeğin hastanedeki son günlerdeki görüntüsü de herkesin malumudur. Yani bir torpidoya çarpmakla değil de zaten 18.59'da çocuğun yüzünde herhangi bir hasar olmamasına rağmen 3-4 saat sonra hastanelik oluyor." diye konuştu.



Bir gazetecinin şüphelilerin kızın babasının kucağında olmasını ifadelerinde kabul edip etmediği şeklindeki sorusu üzerine Tayla, şunları kaydetti:



"İfadelerinde hem S.E, hem Ş.E. vurulduğunu kabul etmiştir. 'Kasti olarak çocuğa yapmadık ama çocuğu Muhammed'in kucağında gördük' şeklinde ifadelerini net olarak söylemişlerdir. Diğer kamera görüntüleri emniyet ve jandarma ekiplerinde bulunmaktadır. İkisi de kendisi de kabul etmektedir. Hem tutuklu Ş.E. kabul etmekte hem de dışarıda gezen S.E. şu an çocuğun Muhammed Baca'nın elinde olduğunu görmesine rağmen darp uygulandığını ve buna devam edildiğini ikrar etmektedir."



Tayla, ayrıca uzaklaştırma kararı olan S.E. hakkında da işlem başlatacaklarını bildirdi.



Baca ailesinin avukatı Berika Kurt da şüphelilerin olayı kabulüne yönelik ifadelerinin dosyada bulunduğunu, çocuğu babanın kucağındayken bilerek ve isteyerek hedef aldıklarını iddia etti.



- Olayla ilgili şüphelilerin ifadesi alındı



Hakkında uzaklaştırma kararı olan şüphelilerden S.E, savcılık ifadesinde, olay anında aynı binada oturduğu Muhammed Baca'nın eşi Bilge Baca ile kendi eşi N.E'nin sözlü tartıştıklarını belirtti.



Tartışmanın itişmeye dönüştüğünü, yanındaki jandarma personeli ile kadınları ayırmaya çalıştığını ileri süren S.E, şunları kaydetti:



"Jandarma personeli ile ben onları ayırmaya çalışırken kardeşim Ş.E. gürültüyü duyarak evden gelmiş ve Muhammed Baca ile tartışmaya başladılar. Bu tartışma sırasında Ş.E. yerden plastik benzeri bir cisim alarak Muhammed Baca'ya vurmaya başladı. Muhammed Baca'nın kucağında kızı M.İ.B. vardı. Ben bu esnada olaya müdahale eden jandarma personeliyle beraber kardeşim Ş.E. ve Muhammed Baca'yı ayırmaya çalıştım ve kardeşim Ş.E'nin elinden plastik çocuk skuterine benzer cismi alarak rastgele bir yere fırlattım. Ancak bu nesneyi nereye fırlattığımı hatırlamıyorum. Olayı yatıştıran jandarma ekipleri Muhammed Baca ve çocuğu M.İ.B'yi alarak jandarma aracına bindirdi. Aynı zamanda kardeşim Ş.E. de kontrol altında jandarma aracına alındı. Meydana gelen olayda yaralanmadım. Olay sırasında elimde herhangi bir nesne yoktu ve kimseye saldırmadım."



Tutuklu şüpheli Ş.E. ise Muhammed Baca'nın elinde çocuğunun olduğunu fark etmediğini belirterek, şöyle devam etti:



"Savurduğum cisim Muhammed ile çocuğuna çarpmış. Ben olayın siniri ve heyecanıyla kucağındaki çocuğu fark etmemişim. Müteakip jandarma müdahale etti ve bizleri ayırdı. Yengem N.E. ile Muhammed'in eşi Bilge Baca arasında da bir kargaşa oldu. Ancak birbirlerini darbedip etmediklerini görmedim. Olaylar sona erdikten sonra jandarma tarafından karakola getirildik. Muhammed Baca isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım. Amacım Muhammed Baca'ya vurmaktı. Kasıtlı olarak çocuğa vurmadım."



Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği öne sürülen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E. tutuklanmıştı. Darbedildiği iddia edilen 14 aylık M.İ.B, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

