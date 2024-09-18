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        Yalova'da bir kırtasiyeci "askıda defter kalem" uygulaması başlattı

        Yalova'da bir kırtasiyeci, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul malzemesi desteğinde bulunmak için "askıda defter kalem" uygulaması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:38
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        Yalova'da bir kırtasiyeci "askıda defter kalem" uygulaması başlattı
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        Yalova'da bir kırtasiyeci, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul malzemesi desteğinde bulunmak için "askıda defter kalem" uygulaması başlattı.

        İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan kırtasiye dükkanını işleten Dilek Yaşar, genellikle fırınlarda yapılan askıda ekmek uygulamasını örnek alarak maddi durumu iyi olmayan çocuklara askıda defter kalem uygulamasıyla ulaşıyor.

        Yaşar, gazetecilere, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının desteğiyle başlattığı çalışmaya, alışverişe gelen vatandaşların da katkı sağladığını söyledi.

        Bu uygulamanın diğer kırtasiyelere de örnek olmasını dileyen Yaşar, "Arkadaşlarımla sohbet esnasında böyle bir fikir gelişti. 'İhtiyaç sahiplerine ulaşmak için nasıl bir uygulama yapabiliriz?' dedik. Normalde askıda ekmek gibi bir şey var. Biz de bunu kırtasiyeye çevirmek istedik. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz." dedi.

        Destekleri için arkadaşları ve diğer hayırseverlere teşekkür eden Yaşar, "Çok fazla ihtiyaç sahibi olan var. Hayat paylaştıkça güzel. Daha çok insanımıza, çocuğumuza ulaşmak, daha çok aileye destek olmak amaçlarımızdan bir tanesi. İnşallah daha ileri boyutlara gider, daha da büyür kampanyamız. Şimdilik burada uyguluyoruz. İnşallah başka kırtasiyeler de örnek alır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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