Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Yalova'da, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Yalova Valiliğince yapılan kahvaltı programıyla başlayan kutlama programı, Gazipaşa Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na "Gazilerimizle yürüyoruz" adlı anma yürüyüşüyle devam etti.

Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Merkez Cami'de şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için mevlit okutulmasıyla tamamlanan programa, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.