Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Çınarcık'ta sebze ve meyve atıkları gübreye dönüştürülüyor

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde başlatılan projeyle sebze ve meyve atıklarından organik gübreye elde ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Çınarcık'ta sebze ve meyve atıkları gübreye dönüştürülüyor

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde başlatılan projeyle sebze ve meyve atıklarından organik gübreye elde ediliyor.

        Çınarcık Belediyesinin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı Temizlik İşleri Birimi, Destek Hizmetlerine bağlı Sıfır Atık Birimi, Zabıta Müdürlüğü ve Çınarcık Kent Konseyi işbirliğiyle Organik Atık Yönetimi Projesi hayata geçirildi.


        İlçenin semt pazarında toplanan sebze ve meyve atıkları kompost makinesi aracılığıyla organik gübreye dönüştürülüyor.


        Organik gübreler, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde analizleri yapıldıktan sonra üreticiye hediye edilecek.

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, projeyle hem atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımı konusunda farkındalık oluşturuyor, hem de üreticiyi toprak için faydalı organik gübreyle desteklediklerini kaydetti.


        Projenin komşu ilçeleri Çiftlikköy'deki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne götürdükleri atık miktarının da azalmasına vesile olduğunu belirten Kurt, "Bu durum, depolama alanında tasarruf sağlanması anlamına gelmektedir. Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele'ye ve Çiftlikköy Belediyesinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!

        Benzer Haberler

        Yalova'da kumar operasyonu
        Yalova'da kumar operasyonu
        Yalova'da kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza
        Yalova'da kaçak moloz dökümüne fotokapanlı ceza
        Tatlıcılarda ramazan mesaisi; iftar sofralarına baklava yetiştirmek için 12...
        Tatlıcılarda ramazan mesaisi; iftar sofralarına baklava yetiştirmek için 12...
        Yalova'da baba ve kızına yapılan saldırı Avukat Taylı: "Olayın kasten öldür...
        Yalova'da baba ve kızına yapılan saldırı Avukat Taylı: "Olayın kasten öldür...
        İkra bebek ile babasının darbedildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya...
        İkra bebek ile babasının darbedildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya...
        Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor
        Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor