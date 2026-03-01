Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 14:49
        Esenköy beldesinde 20 Şubat'ta baba Muhammed Baca ve 14 aylık kızı M.İ.B'ye yönelik gerçekleştirildiği önü sürülen saldırıyla ilgili aile avukatı Tolga Taylı, gazetecilere açıklama yaptı.


        Taylı, iddianamenin sosyal medya ve diğer mecralarda yayınlandığını ve şüpheli hakkında 12 yıldan 36 yıla kadar bir hapis sistemi olduğunu hatırlattı.

        İddianamenin daha çok "kasten yaralama" ve "kasten yaralamanın nitelikli halleri"nden oluşturulduğunu belirten Taylı, sosyal medyada olayın farklı noktalara çekilmesiyle sürecin ve soruşturmanın biraz daha hızlı ve ivedilikle tamamlanması neticesininin ortaya çıktığını vurguladı.

        Taylı, kovuşturmanın ilerleyen aşamalarında alınacak yeni raporlarla olayın seyri ve suç vasfının da değişme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:


        "Nitekim olayın gelişim kısmına baktığımızda babanın ve kucağında bebeğin kafasına doğru iki kez sopayla bir saldırı söz konusu. Bu yaralama kastından ziyade olursa olsun saygıyla yapılan bir eylemdir ve bu da kastan öldürmeye veya kastan öldürmeye teşebbüse vücut veren bir eylemdir. İddianamede her ne kadar kasten yaralamadan bir işlem söz konusuysa da koşturma kapsamında alınacak yeni raporlarla bu olayın kastan öldürmeye teşebbüs suçuna vücut vereceğini düşünmekteyiz."

        Aynı aileden diğer şüphelilerle ilgili de işlemler başlattıklarını, soruşturma ve şikayetlerin hazırlandığını anlatan Taylı, "Ancak bunları şu an hali hazırda medyayla paylaşmak doğru değil. İlerleyen aşamalarda değişiklik olduğu takdirde medyayla paylaşılacaktır. Şu an olay, gündemde olaydan ziyade farklı bir ideolojiye veyahut da çatışmaya neden olmaktadır. Bu konuda da istirham ediyoruz ki halkımız sakin ve teskin olsun. Zira olayın farklı noktalara çekilmesi bazı ayrımcılıklara da vücut vermektedir. Olay farklı noktada çekilmesi ülkemize de zarar verecektir. Bu noktada biraz daha teskin olunmasını tekrar tekrar istirham ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Ailenin avukatlarından Berika Kurt ise olayda ailenin travma yaşadığını anlattı.

        Aile üyelerinin psikolojilerinin iyi olmadığını anlatan Kurt, "Aylardır devam eden bir husumet, baskı, taşınmaya yönelik itme eylemleri de gerçekleştiği için aile iyi değil ama bu yönden de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de aile sürekli arıyor ve destek sağlıyor. Biz de elimizden geldiğince hem pedagog hem çocuk psikiyatrisi desteği sağlayacağız." dedi.


        Avukatlar, Taylı ve Kurt daha sonra olayla ilgili bazı güvenlik kamerası kayıtlarını basınla paylaştı.


        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ve kızının, komşusu tarafından darbedildiği öne sürülen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E. tutuklanmıştı. Darbedildiği iddia edilen 14 aylık M.İ.B, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırı ile ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheli Ş.E. hakkında toplam 36 yıla kadar hapis talebinde bulunulmuştu.

