Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 242,75 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 64 uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca, şarjör ve 39 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.