Yeşil Yalova FK'nin ikinci turdaki rakibi Rize Çayeli oldu

–Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur kuraları İstanbul’da çekildi. Yeşil Yalova Futbol Kulübü’nün bu turdaki rakibi 3. Lig ekibi Smart Holding AŞ Rize Çayelispor olurken, Yalova temsilcisinin teknik direktörü Özcan Sert, kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci tur kuraları, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde çekildi.

Yapılan kura çekimine göre Yalova’yı kupada temsil eden Yeşil Yalova FK’nin ikinci turdaki rakibi 3. Lig 2. Grup takımı Smart Holding AŞ Rize Çayelispor oldu.

Kurayı değerlendiren Yalova ekibinin teknik direktörü Özcan Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ziraat Türkiye Kupası renkli bir organizasyon, biz de renkli bir camiayız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ancak bizim önceliğimiz lig şampiyonluğu. Bu müsabaka da iki lig arasında, Yalovaspor’la Kapaklıspor müsabakası arasında. Çekilebilecek en uzak yerlerden bir kura çektik. Bu açıdan dezavantajı var. Bizim adımıza handikaplı. Ama tabii bir üçüncülük takımıyla oynayacak olmak, bölgesel amatörün dışına çıkıp, farklı bir bölgede maça çıkmak, gücümüzü görebilmek ve bir üst lig ten bir takımla oynamak bizim için önemli bir sınav. Bizim önceliğimiz lig. Kupa biraz daha ikinci planda. Biz çıkıp elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kazasız belasız sakatlıksız dönmek istiyoruz.”