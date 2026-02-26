Canlı
        Çınarcık'ta aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

        Çınarcık'ta aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

        –Yalova'nın Çınarcık ilçesinde park halindeki bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:23
        Çınarcık'ta aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

        –Yalova’nın Çınarcık ilçesinde park halindeki bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan 16 BOD 465 plakalı aracın motor kısmından gelen sesleri fark eden araç sahibi C.T, kaputu açtığında bir kedinin mekanik aksamlar arasında sıkıştığını gördü. Bunun üzerine durum, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

        İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, hayvanın zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürüttü. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yetkililer, özellikle soğuk havalarda sokak hayvanlarının ısınmak amacıyla araçların motor bölümlerine girebildiğine dikkat çekerek sürücülerin araçlarını çalıştırmadan önce kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu.




