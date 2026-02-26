Çınarcık'taki trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı trafik kazasında araçlarda hasar meydana geldi.





İlçeye bağlı Taşliman Mahallesi Ahmet Sugün Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle 4 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı.





İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.







Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.



