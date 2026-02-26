Canlı
        Yalova Haberleri

        Çınarcık'taki trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı trafik kazasında araçlarda hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:01
        Çınarcık'taki trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı trafik kazasında araçlarda hasar meydana geldi.


        İlçeye bağlı Taşliman Mahallesi Ahmet Sugün Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle 4 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı.


        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.



        Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

